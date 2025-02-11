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11 февраля – какой сегодня праздник и главные события

10:36, 11 февраля 2025
11 февраля отмечают День работников органов ЗАГСа.
11 февраля – какой сегодня праздник и главные события
Фото: shutterstock.com
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Во вторник, 11 февраля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

11 февраля в Европе празднуют Европейский день службы экстренного вызова 112. Его цель – повышение осведомленности граждан о существовании единого номера экстренной помощи 112, работающего во всех странах Европейского Союза и некоторых других государствах. Это единственный телефонный номер для вызова экстренных служб (полиции, скорой помощи, пожарных) в странах ЕС. Звонки на 112 бесплатны с мобильных и стационарных телефонов. Операторы службы могут соответствовать на нескольких языках, что важно для туристов и иностранцев. В некоторых странах 112 работает параллельно с национальными экстренными номерами, а в других – единственным номером для всех служб.

Также 11 февраля Международный день женщин и девушек в науке. Он был введен в 2015 году Генеральной Ассамблеей ООН с целью популяризации равных прав женщин в научной сфере и поощрения девушек в научную карьеру. Этот день напоминает, что у науки нет гендера, а талант и настойчивость – ключ к успеху!

А еще 11 февраля Всемирный день больного человека. Он был основан в 1992 году Папой Римским Иоанном Павлом II как день солидарности с людьми, страдающими болезнями, и напоминание о важности заботы о больных. Этот день напоминает, что соболезнования и поддержка важны для выздоровления, а каждый человек заслуживает достойного ухода и заботы.

11 февраля День безопасного интернета. Выпадает на второй вторник февраля. Этот день начали в 2004 году Европейская комиссия и сеть Insafe, чтобы привлечь внимание к безопасному, ответственному и нравственному использованию цифровых технологий, особенно среди детей и молодежи.

Также 11 февраля День работников органов ЗАГСа (ЗАГСа). Это дата создания Департамента государственной регистрации и нотариата Министерства юстиции Украины, координирующего деятельность органов ЗАГСа. Этот день подчеркивает важность работы, ведь они фиксируют важнейшие моменты нашей жизни!

Какой сегодня церковный праздник

11 февраля в церковном календаре – день памяти святого священномученика Власия, епископа Севастийского. Он был врачом, но позже стал епископом. Власий отличался своей праведной и благочестивой жизнью. Во время гонений на христиан императором Диоклетианом, Власий вместе со своими верными скрывался в пустыне. Он был арестован и подвергнут жестоким пыткам. Несмотря на мучения, Власий не отказался от своей веры в Иисуса Христа. В конце концов, он был убит мечом 316 года.

Календарь важных событий за 11 февраля

660 год до н. е. — согласно легенде, вождь японских племен Дзимму основывает государство Япония и ведет начало императорскому роду страны;

1809 год — Роберт Фултон получает патент на пароход;

1826 год — математик Николай Лобачевский публично сообщает о создании неевклидовой геометрии;

1826 год – основывают Университетский колледж Лондона (сначала как Лондонский университет);

1865 год — Чарльз Лютвидж Доджсон придумывает себе псевдоним «Льюис Кэррол»;

1878 год — публикуют первый еженедельный прогноз погоды (Великобритания);

1889 год — принимают конституцию Японии, согласно которой создан двухпалатный парламент, но верховная власть осталась за императором;

1894 год — общее собрание во Львове начинает рождение первого украинского молодежного спортивного общества «Сокол»;

1922 год — в Торонто (Канада) объявляют об открытии инсулина;

1949 год – менору утверждают как герб Израиля;

1963 год — в Киеве начинается конференция по культуре украинского языка;

1989 год — проходит учредительная конференция Общества украинского языка имени Тараса Шевченко (теперь — Всеукраинское общество «Просвита» имени Тараса Шевченко);

1990 год — Нельсон Мандела выходит из тюрьмы после 27-летнего заключения;

1992 год — республика Ботсвана признает независимость Украины;

2011 год – президент Египта от 1981 года Хосни Мубарак уходит в отставку в результате революции.

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