После приостановки финансирования USAID в Украине остановилась модернизация 9 пунктов пропуска на границе

В настоящее время в Агентстве восстановления ищут украинских разработчиков проектной документации.

Фото: forbes.ua

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Глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин сообщил, что приостановка финансирования от USAID привела к прекращению разработки технико-экономического обоснования для 9 пограничных пунктов пропуска. В настоящее время в Агентстве восстановления ищут отечественных разработчиков проектной документации. Об этом он сказал во время мероприятия «От дорог до водопроводов: как реализуют большие инфраструктурные проекты», пишет Укринформ.

«У нас сегодня девять пунктов пропуска, по которым фактически прекратились работы из-за отсутствия финансирования от USAID на технико-экономическое обоснование (проектов модернизации – ред.). И даже наработанная часть материала не передается Агентству. Скажу откровенно, мы не ждем, пока возобновится финансирование, у нас нет уверенности, что оно будет возобновлено», - сказал Сухомлин.

По его словам, после приостановки работы Агентства США по международному развитию украинским архитектурным бюро было предложено принять участие в разработке ТЭО и проектов по этим пунктам пропуска.

В настоящее время две крупные украинские компании согласились на участие в этих проектах.

Ранее обнародовали список всех украинских институтов, которые получали средства от USAID.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» сообщала, на что Государственная судебная администрация потратила 16,6 млн долларов от федерального Агентства США по международному развитию USAID.

Также мы публиковали планы закупок, подписанные руководителем программы USAID Дэвидом Воном и руководителями ГСА. Из одного из этих планов следует, что стоимость всей программы USAID, где бенефициаром выступает ГСА, составляет 48 млн. долларов США, с другой – 23,99 млн. долларов. Закупки включают расходы на аренду авто, авиаперевозки, ремонт офисов, питание, кейтеринг, проведение опросов и т.д.

Добавим, Агентство США по международному развитию (USAID) с конца 2023 года запустило в Украине программу сметной стоимостью 90 млн долларов США на проект «Содействие добродетели в публичном секторе (Pro-Integrity)». То есть, добродетели должностных лиц и государственных служащих. Бенефициаром проекта выступает по документам Секретариат Кабинета Министров Украины.

Кроме того, Госсекретарь США Марко Рубио завлял, что только 10-12% средств USAID фактически попадала к получателям, а остальная часть тратилась на бюрократию.

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