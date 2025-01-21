Дональд Трамп перейменував Мексиканську затоку — президент Мексики відреагувала на указ

Президент США Дональд Трамп перейменував Мексиканську затоку та найвищу гору Північної Америки Деналі. Про це свідчать укази, опубліковані на сайті Білого дому.
Зокрема, з огляду на внесок Мексиканської затоки в економіку США, Трамп розпорядився офіційно перейменувати її в Американську затоку.
Окрім того, указом знову перейменовується найвища вершина країни на Мак-Кінлі, що знаходиться на Алясці. Колишній президент Барак Обама перейменував її у 2015 році на Деналі, на знак поваги до корінного населення регіону.
Зміни мають внести на всі карти та в документи федерального уряду.
На перейменування затоки відреагувала президент Мексики Клаудія Шейнбаум. Про це повідомляє ABC News.
Вона зазначила, що для Мексики і всього світу затока залишатиметься Мексиканською. Указ президента США Дональда Трампа цього не змінює.
«Ми завжди будемо діяти на захист нашої незалежності, на захист наших співвітчизників, які живуть у США. Ми діємо в межах нашої конституції та законів. Ми завжди діємо з холодною головою», - вказала Шейнбаум.
Вона не погодилася з указом про перейменування Мексиканської затоки на Американську.
«Для нас і всього світу це, як і раніше, Мексиканська затока», - заявила президент.
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