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Дональд Трамп перейменував Мексиканську затоку — президент Мексики відреагувала на указ

20:13, 21 січня 2025
Дональд Трамп розпорядився перейменувати Мексиканську затоку на Американську.
Дональд Трамп перейменував Мексиканську затоку — президент Мексики відреагувала на указ
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Президент США Дональд Трамп перейменував Мексиканську затоку та найвищу гору Північної Америки Деналі. Про це свідчать укази, опубліковані на сайті Білого дому.

Зокрема, з огляду на внесок Мексиканської затоки в економіку США, Трамп розпорядився офіційно перейменувати її в Американську затоку.

Окрім того, указом знову перейменовується найвища вершина країни на Мак-Кінлі, що знаходиться на Алясці. Колишній президент Барак Обама перейменував її у 2015 році на Деналі, на знак поваги до корінного населення регіону.

Зміни мають внести на всі карти та в документи федерального уряду.

На перейменування затоки відреагувала президент Мексики Клаудія Шейнбаум. Про це повідомляє ABC News.

Вона зазначила, що для Мексики і всього світу затока залишатиметься Мексиканською. Указ президента США Дональда Трампа цього не змінює.

«Ми завжди будемо діяти на захист нашої незалежності, на захист наших співвітчизників, які живуть у США. Ми діємо в межах нашої конституції та законів. Ми завжди діємо з холодною головою», - вказала Шейнбаум.

Вона не погодилася з указом про перейменування Мексиканської затоки на Американську.

«Для нас і всього світу це, як і раніше, Мексиканська затока», - заявила президент.

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США Дональд Трамп Мексика

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