Дональд Трамп перейменував Мексиканську затоку — президент Мексики відреагувала на указ

Дональд Трамп розпорядився перейменувати Мексиканську затоку на Американську.

Президент США Дональд Трамп перейменував Мексиканську затоку та найвищу гору Північної Америки Деналі. Про це свідчать укази, опубліковані на сайті Білого дому.

Зокрема, з огляду на внесок Мексиканської затоки в економіку США, Трамп розпорядився офіційно перейменувати її в Американську затоку.

Окрім того, указом знову перейменовується найвища вершина країни на Мак-Кінлі, що знаходиться на Алясці. Колишній президент Барак Обама перейменував її у 2015 році на Деналі, на знак поваги до корінного населення регіону.

Зміни мають внести на всі карти та в документи федерального уряду.

На перейменування затоки відреагувала президент Мексики Клаудія Шейнбаум. Про це повідомляє ABC News.

Вона зазначила, що для Мексики і всього світу затока залишатиметься Мексиканською. Указ президента США Дональда Трампа цього не змінює.

«Ми завжди будемо діяти на захист нашої незалежності, на захист наших співвітчизників, які живуть у США. Ми діємо в межах нашої конституції та законів. Ми завжди діємо з холодною головою», - вказала Шейнбаум.

Вона не погодилася з указом про перейменування Мексиканської затоки на Американську.

«Для нас і всього світу це, як і раніше, Мексиканська затока», - заявила президент.

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