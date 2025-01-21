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Дональд Трамп переименовал Мексиканский залив — президент Мексики отреагировала на указ

20:13, 21 января 2025
Дональд Трамп распорядился переименовать Мексиканский залив в Американский.
Дональд Трамп переименовал Мексиканский залив — президент Мексики отреагировала на указ
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Президент США Дональд Трамп переименовал Мексиканский залив и самую высокую гору Северной Америки Денали. Об этом свидетельствуют указы, опубликованные на сайте Белого дома.

В частности, учитывая вклад Мексиканского залива в экономику США, Трамп распорядился официально переименовать его в Американский залив.

Кроме того, указом снова переименовывается самая высокая вершина страны на Мак-Кинле, находящемся на Аляске. Бывший президент Барак Обама переименовал ее в 2015 году на Денале, в знак уважения к коренному населению региона.

Изменения должны быть внесены на все карты и в документы федерального правительства.

На переименование залива отреагировала президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Об этом сообщает ABC News.

Она отметила, что для Мексики и всего мира залив будет оставаться Мексиканским. Указ президента США Дональда Трампа этого не изменяет.

«Мы всегда будем действовать в защиту нашей независимости, в защиту наших соотечественников, живущих в США. Мы действуем в рамках нашей конституции и законов. Мы всегда действуем с холодной головой», – указала Шейнбаум.

Она не согласилась с указом о переименовании Мексиканского залива в Американский.

«Для нас и всего мира это по-прежнему Мексиканский залив», - заявила президент.

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США Дональд Трамп Мексика

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