30 тысяч комплектов бракованной военной формы изготовила киевская компания для Нацгвардии — СБУ

Проверка обнаружила, что форма отшита с использованием неправильной фурнитуры.

В Киеве разоблачили двух учредителей частной компании, которые поставляли оптовые партии некачественной военной формы в подразделения Национальной гвардии. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Так, задокументировано, как в течение марта-октября 2023 года фигуранты отгрузили 30 тысяч единиц одежды для украинских защитников общей стоимостью 28,7 млн ​​грн.

Экспертиза показала, что приобретенная за государственные средства военная форма отшита с использованием не отвечающей техническим условиям фурнитуры.

В частности, использованные материалы имеют меньший класс износостойкости, поэтому на такой одежде военнослужащий не сможет надежно зафиксировать защитную амуницию и вооружение с боеприпасами. Соответственно, это может представлять реальную угрозу жизни и здоровью украинских воинов на передовой.

«Фигуранты сознательно «сэкономили» на качественных материалах, чтобы купить более дешевые комплектующие и таким образом получить большую прибыль», — указывает СБУ.

Во время обысков в домах фигурантов обнаружена коммерческая документация и жесткий диск с доказательствами сделки.

Следователи СБУ сообщили обоим учредителям предприятия о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Продолжается расследование для привлечения всех виновных к ответственности.

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