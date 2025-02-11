В Google Maps переименовали Мексиканский залив в Американский

Для мексиканских пользователей название залива не изменилось, а для остального мира — название двойное.

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В Google Maps было изменено название Мексиканского залива на Американский для пользователей в США.

При этом для мексиканских пользователей название не изменилось, а для остального мира — название двойное.

Ранее в Google сообщали, что это давняя практика, когда официальные названия в разных странах отличаются.

Напомним, что в январе США изменили название ряда геополитических объектов после указа президента Дональда Трампа, в частности, переименовали залив, а горе Денали вернули название Мак-Кинли, которое она имела в честь 25-го президента США.

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