Google Maps переименует Мексиканский залив в Американский для пользователей из США

Google Maps после указа Дональда Трампа сменит название Мексиканского залива.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп распорядился переименовать Мексиканский залив в Американский.

В компании Google сообщили, что изменят название на своих картах из «Мексиканского залива» на «Американский залив».

«Мы получили несколько вопросов по названию Google Maps. У нас есть давняя практика применения изменений имен после их обновления в официальных государственных источниках», - говорится в сообщении корпорации в сети X.

Google отмечает, что только пользователи в США увидят оба изменения, потому что когда «официальные названия в разных странах отличаются, пользователи карт видят свое официальное местное название. Каждый в остальном мире видит оба имени. Это также касается и этого случая».

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