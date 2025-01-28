Владимир Зеленский поручил определить проекты, на которые США приостановили финансирование, и которые может профинансировать само государство

Часть такого финансирования можем обеспечить благодаря нашим государственным финансам, часть обсудим с европейцами и американцами, отметил Зеленский.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 28 января заявил, что поручил чиновникам отчитаться о тех программах американской поддержки, которые сейчас приостановлены.

«Алексей Кулеба и другие члены правительства выясняют, какие именно программы сейчас в дефиците; почти все они шли не через правительство Украины, а непосредственно через наши общины, через разные организации. Много проектов.

Определим, какие из них критичны и нуждаются в решениях уже сейчас», отметил Зеленский.

«Часть такого финансирования можем обеспечить благодаря нашим государственным финансам, часть обсудим с европейцами и американцами», пояснил Президент.

По его словам, вопрос определения критичности будет касаться сфер связи, цифровизации, поддержки ветеранов, школ, больниц и восстановления.

«Конечно, детали программ не были государственным делом, но чиновники представят мне все, и то, что приоритетно, то, что касается украинских детей прежде всего, наших ветеранов, программ защиты нашей инфраструктуры, – приоритетные вещи мы обязательно поддержим», добавил. он.

Напомним, что о проблемах из-за приостановки финансирования заявило немало общественных организаций, работающих в сфере политических, социологических исследований и медиа.

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