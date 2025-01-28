Предыдущая администрация Белого дома тратила средства как «пьяные матросы» – пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

Кэролайн Ливитт подчеркнула, что если федеральные агентства чувствуют, что их программы и проекты нужны и соответствуют указу Президента США, то Бюджетное управление пересмотрит эти мероприятия.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 28 января дала первый брифинг. Во время него задавались вопросы о приостановке финансирования на определенные грантовые программы.

Как отметила Ливитт, социальная помощь, медицинская помощь, помощь в питании, помощь, оказываемая непосредственно лицам, не будет приостановлена.

«Я хочу подчеркнуть для тех, кто озабочен статьями в медиа – если вы получаете прямую помощь от федерального правительства, вы продолжите ее получать.

В любом случае, это наша обязанность отследить, куда тратятся бюджетные средства», – подчеркнула она.

Она добавила, что Бюджетное управление Белого дома направило этот меморандум в агентства, поскольку оно должно проверить, что каждый расходуемый доллар не тратится на цели, противоречащие указу Президента США.

Это временная пауза, пока проводится аудит.

«В Бюджетном управлении Белого дома готовы слышать федеральные агентства, в том числе за границей. И если они чувствуют, что их программы и проекты нужны и соответствуют указу Президента, то Бюджетное управление пересмотрит эти мероприятия», - подчеркнула пресс-секретарь.

«Последние четыре года администрация Байдена тратила средства как пьяные матросы. Поэтому мы имеем инфляцию. И это задача нынешней администрации проверить, что каждый доллар тратится честно и прозрачно», - отметила Кэролайн Ливитт.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому все руководители департаментов и агентств США, отвечающие за программы иностранной помощи, должны немедленно приостановить новые обязательства и выплаты средств иностранным странам и неправительственным организациям-исполнителям, международным организациям и подрядчикам для пересмотра таких программ на эффективность и соответствие внешней политике США. Приостановка выплат состоится на 90 дней, пока не будет проведен аудит.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.