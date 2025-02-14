Google обмежила відгуки після перейменування Мексиканської затоки на Американську

Google тимчасово вимкнула можливість залишати відгуки про Мексиканську затоку у Google Maps після того, як перейменували її на Американську затоку. Про це повідомляє BBC.
Компанія пояснила свої дії тим, що регулярно захищає певні місця від хвилі непричетних або спекулятивних коментарів, особливо у періоди підвищеного інтересу.
Перейменування відбулося лише для користувачів у США. У Мексиці Google залишила оригінальну назву, а в інших країнах, зокрема в Україні, відображаються обидва варіанти.
Конкуренти теж відреагували на ситуацію:
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