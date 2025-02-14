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Google обмежила відгуки після перейменування Мексиканської затоки на Американську

21:02, 14 лютого 2025
Google тимчасово вимкнула можливість коментувати Мексиканську затоку після перейменування на Американську.
Google обмежила відгуки після перейменування Мексиканської затоки на Американську
Фото: BBC
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Google тимчасово вимкнула можливість залишати відгуки про Мексиканську затоку у Google Maps після того, як перейменували її на Американську затоку. Про це повідомляє BBC.

  • Відключені відгуки – при спробі залишити коментар користувачі бачать повідомлення, що публікація нової інформації наразі неможлива.
  • Видалені коментарі – Google також прибрала деякі негативні відгуки, які почали з’являтися після зміни назви.

Компанія пояснила свої дії тим, що регулярно захищає певні місця від хвилі непричетних або спекулятивних коментарів, особливо у періоди підвищеного інтересу.

Перейменування відбулося лише для користувачів у США. У Мексиці Google залишила оригінальну назву, а в інших країнах, зокрема в Україні, відображаються обидва варіанти.

Конкуренти теж відреагували на ситуацію:

  • Apple повністю змінила назву на «Американська затока» для користувачів у всьому світі.
  • Microsoft зробила аналогічний крок, але лише для США.

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