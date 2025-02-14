Google обмежила відгуки після перейменування Мексиканської затоки на Американську

Google тимчасово вимкнула можливість коментувати Мексиканську затоку після перейменування на Американську.

Фото: BBC

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Google тимчасово вимкнула можливість залишати відгуки про Мексиканську затоку у Google Maps після того, як перейменували її на Американську затоку. Про це повідомляє BBC.

Відключені відгуки – при спробі залишити коментар користувачі бачать повідомлення, що публікація нової інформації наразі неможлива.

Видалені коментарі – Google також прибрала деякі негативні відгуки, які почали з’являтися після зміни назви.

Компанія пояснила свої дії тим, що регулярно захищає певні місця від хвилі непричетних або спекулятивних коментарів, особливо у періоди підвищеного інтересу.

Перейменування відбулося лише для користувачів у США. У Мексиці Google залишила оригінальну назву, а в інших країнах, зокрема в Україні, відображаються обидва варіанти.

Конкуренти теж відреагували на ситуацію:

Apple повністю змінила назву на «Американська затока» для користувачів у всьому світі.

Microsoft зробила аналогічний крок, але лише для США.

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