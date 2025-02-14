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США не розглядають відправку американських військ до України, – Віцепрезидент США Венс

20:35, 14 лютого 2025
Джей Ді Венс спростував повідомлення про можливе розміщення американських військ в Україні.
США не розглядають відправку американських військ до України, – Віцепрезидент США Венс
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Віцепрезидент США Джей Ді Венс спростував інформацію щодо можливості розміщення американських військ в Україні. Венс заявив, що його слова були неправильно інтерпретовані.

Він підкреслив, що Президент Трамп є головним посередником для досягнення миру в регіоні, і що війна в Україні — це конфлікт між Росією та Україною. Венс також додав, що американські війська не повинні ризикувати, якщо це не відповідає національним інтересам та безпеці США.

Раніше в інтерв’ю The Wall Street Journal Венс зазначив, що США розглядають всі можливі варіанти, включаючи військові та економічні, якщо Росія відмовиться вести переговори щодо завершення війни в Україні.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський заявляв, що в Європі серйозне занепокоєння стосовно відсутності поки що сигналів від США щодо місця Європи за столом перемовин.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», віце-президент США Венс у Мюнхені заявив про зростання цензури в ЄС –демократія не може бути настільки слабкою, що їй загрожує реклама в інтернеті.

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США військові

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