Віце-президент США Джей Ді Венс у Мюнхені розкритикував спроби єврочиновників шляхом цензури заблокувати окремих політиків, а також колишнього президента Джо Байдена, який «відчайдушно намагався змусити людей замовкнути за те, що вони висловлюють свою думку».

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Під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що головна загроза Європі «не РФ, не Китай», а загроза зсередини – це відмова від цінностей.

Зокрема під час промови він навів приклад Румунії, де переміг, з погляду європейських чиновників, «неправильний» кандидат.

Венс зазначив, що після Другої світової Європа та США зійшлися на необхідності бути захистом демократії та свободи. Втім, сьогодні єврочиновники все більше погрожують блокуванням та санкціями за «мову ненависті».

Віце-президент США навів приклад Німеччини, де можуть оштрафувати за критику феміністок у мережі і приклад Великої Британії, де місцевого жителя оштрафували за молитву біля клініки абортів.

Крім того, він навів приклад Румунії, де підсумки виборів скасували, тому що в мережі знайшли рекламу кандидата Келіна Джорджеску, яку «могли сплатити з РФ».

Джей Ді Венс заявив, що «демократія не може бути такою слабкою, що їй загрожує реклама в інтернеті». На його думку ситуація, коли можуть перемагати лише ті кандидати, які подобаються європейським чиновникам, є цензурою і не є демократією – такою, як її бачили після Другої світової війни.

Також Венс розкритикував колишнього президента США Джо Байдена, який «відчайдушно намагався змусити людей замовкнути за те, що вони висловлюють свою думку».

Він нагадав і про спроби Брюсселя заблокувати платформу X Ілона Маска через «мову ненависті».

«Коли я сьогодні дивлюся на Європу, незрозуміло, що сталося з деякими з переможців у Холодній війні», — сказав Венс.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що громадська організація, яка відповідає за «фактчекінг», тобто, перевірку постів у Facebook українських користувачів, отримувала фінансування від USAID.

Також ми писали, що у серпні 2024 року керівниця з публічної політики Meta у Центральній та Східній Європі Катерина Крук опублікувала пост зі звітом, в якому зазначила, що Facebook вважає дезінформацією зокрема наступні теми (пряма цитата):

«критику підтримки Заходу і зриви постачання зброї

змалювання критичності ситуації в Україні і у війську

істерика навколо мобілізаційних заходів

заклики про необхідність проведення виборів».

Крім того, раніше керівник громадської організації, яка отримувала фінансування від USAID, у тому числі, ГО «Інтерньюз-Україна» вимагав заборони Telegram в Україні.

Автор: Наталя Мамченко

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