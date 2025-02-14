Практика судів
  1. Публікації
  2. / У світі

Демократія не може бути настільки слабкою, що їй загрожує реклама в інтернеті — віце-президент США Венс у Мюнхені заявив про зростання цензури в ЄС

16:37, 14 лютого 2025
Віце-президент США Джей Ді Венс у Мюнхені розкритикував спроби єврочиновників шляхом цензури заблокувати окремих політиків, а також колишнього президента Джо Байдена, який «відчайдушно намагався змусити людей замовкнути за те, що вони висловлюють свою думку».
Демократія не може бути настільки слабкою, що їй загрожує реклама в інтернеті — віце-президент США Венс у Мюнхені заявив про зростання цензури в ЄС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що головна загроза Європі «не РФ, не Китай», а загроза зсередини – це відмова від цінностей.

Зокрема під час промови він навів приклад Румунії, де переміг, з погляду європейських чиновників, «неправильний» кандидат.

Венс зазначив, що після Другої світової Європа та США зійшлися на необхідності бути захистом демократії та свободи. Втім, сьогодні єврочиновники все більше погрожують блокуванням та санкціями за «мову ненависті».

Віце-президент США навів приклад Німеччини, де можуть оштрафувати за критику феміністок у мережі і приклад Великої Британії, де місцевого жителя оштрафували за молитву біля клініки абортів.

Крім того, він навів приклад Румунії, де підсумки виборів скасували, тому що в мережі знайшли рекламу кандидата Келіна Джорджеску, яку «могли сплатити з РФ».

Джей Ді Венс заявив, що «демократія не може бути такою слабкою, що їй загрожує реклама в інтернеті». На його думку ситуація, коли можуть перемагати лише ті кандидати, які подобаються європейським чиновникам, є цензурою і не є демократією – такою, як її бачили після Другої світової війни.

Також Венс розкритикував колишнього президента США Джо Байдена, який «відчайдушно намагався змусити людей замовкнути за те, що вони висловлюють свою думку».

Він нагадав і про спроби Брюсселя заблокувати платформу X Ілона Маска через «мову ненависті».

«Коли я сьогодні дивлюся на Європу, незрозуміло, що сталося з деякими з переможців у Холодній війні», — сказав Венс.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що громадська організація, яка відповідає за «фактчекінг», тобто, перевірку постів у Facebook українських користувачів, отримувала фінансування від USAID.

Також ми писали, що у серпні 2024 року керівниця з публічної політики Meta у Центральній та Східній Європі Катерина Крук опублікувала пост зі звітом, в якому зазначила, що Facebook вважає дезінформацією зокрема наступні теми (пряма цитата):

  • «критику підтримки Заходу і зриви постачання зброї
  • змалювання критичності ситуації в Україні і у війську
  • істерика навколо мобілізаційних заходів
  • заклики про необхідність проведення виборів».

Крім того, раніше керівник громадської організації, яка отримувала фінансування від USAID, у тому числі, ГО «Інтерньюз-Україна» вимагав заборони Telegram в Україні.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США ЄС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Добір на посади 1 800 суддів місцевих судів буде непростим випробуванням та потребуватиме максимальної концентрації зусиль та ресурсів – НШСУ

Національна школа суддів повідомила про потенційні проблеми, які можуть виникнути під час добору на посади суддів та під час подальшої професійної підготовки новопризначених суддів.

Якщо Путін знову вторгнеться, Україна буде у НАТО – сенатор Ліндсі Грем у Мюнхені

На панельній дискусії з Зеленським сенатор Ліндсі Грем заявив, що Україна буде у НАТО, якщо Путін знов спробує вторгнутися.

Демократія не може бути настільки слабкою, що їй загрожує реклама в інтернеті — віце-президент США Венс у Мюнхені заявив про зростання цензури в ЄС

Віце-президент США Джей Ді Венс у Мюнхені розкритикував спроби єврочиновників шляхом цензури заблокувати окремих політиків, а також колишнього президента Джо Байдена, який «відчайдушно намагався змусити людей замовкнути за те, що вони висловлюють свою думку».

Кабмін пропонує заборонити вибивати борги за споживчими кредитами з ветеранів війни

Мінветеранів буде органом, до якого кредитор має право звернутися за підтвердженням інформації щодо належності споживача до захищеної категорії ветеранів війни.

Кабмін заборонив направляти осіб з інвалідністю на ВЛК і змінив порядок подання документів про дитину з інвалідністю

Уряд вніс зміни в порядок оформлення військово-облікового документа особами з інвалідністю.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Альона Кушнова
    Альона Кушнова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Володимир Борденюк
    Володимир Борденюк
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Володимир Студенець
    Володимир Студенець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Іван Жигалкін
    Іван Жигалкін
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Олександр Мережко
    Олександр Мережко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики и міжпарламентського співробітництва