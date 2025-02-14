Вице-президент США Джей Ди Вэнс в Мюнхене подверг критике попытки еврочиновников путем цензуры заблокировать отдельных политиков, а также бывшего президента Джо Байдена, который «отчаянно пытался заставить людей замолчать за то, что они выражают свое мнение».

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Во время своего выступления на Мюнхенской конференции безопасности 14 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что главная угроза Европе «не РФ, не Китай», а угроза изнутри – это отказ от ценностей.

В частности, во время речи он привел пример Румынии, где победил, с точки зрения европейских чиновников, «неправильный» кандидат.

Вэнс отметил, что после Второй мировой Европа и США сошлись на необходимости быть защитой демократии и свободы. Впрочем, сегодня еврочиновники все больше угрожают блокировкой и санкциями за «язык ненависти».

Вице-президент США привел пример Германии, где могут оштрафовать за критику феминисток в сети и пример Великобритании, где местный житель был оштрафован за молитву у клиники абортов.

Кроме того, он привел пример Румынии, где итоги выборов отменили, потому что в сети нашли рекламу кандидата Келина Джорджеску, которую «могли оплатить из РФ».

Джей Ди Вэнс заявил, что «демократия не может быть такой слабой, что ей угрожает реклама в интернете».

Также Вэнс подверг критике бывшего президента США Джо Байдена, который «отчаянно пытался заставить людей замолчать за то, что они выражают свое мнение».

Он напомнил и о попытках Брюсселя заблокировать платформу X Илона Маска из-за «языка ненависти».

«Когда я сегодня смотрю на Европу, непонятно, что произошло с некоторыми из победителей в Холодной войне», - сказал Вэнс.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что общественная организация, отвечающая за «фактчекинг», то есть проверку постов в Facebook украинских пользователей, получала финансирование от USAID.

Также мы писали, что в августе 2024 года руководитель публичной политики Meta в Центральной и Восточной Европе Екатерина Крук опубликовала пост с отчетом, в котором отметила, что Facebook считает дезинформацией в частности следующие темы (прямая цитата):

«критику поддержки Запада и срывы поставок оружия

описание критичности ситуации в Украине и в армии

истерика вокруг мобилизационных мероприятий

призывы о необходимости проведения выборов».

Кроме того, ранее руководитель общественной организации, получавшей финансирование от USAID, в том числе ОО «Интерньюз-Украина» требовал запрета Telegram в Украине.

Автор: Наталя Мамченко

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