США не рассматривают отправку американских войск в Украину, – Вице-президент США Вэнс

Джей Ди Вэнс опроверг сообщения о возможном размещении американских войск в Украине.

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс опроверг информацию о возможности размещения американских войск в Украине. Вэнс заявил, что его слова были неправильно интерпретированы.

Он подчеркнул, что Президент Трамп является главным посредником для достижения мира в регионе, и что война в Украине - это конфликт между Россией и Украиной. Вэнс также добавил, что американские войска не должны рисковать, если это не соответствует национальным интересам и безопасности США.

Ранее в интервью The Wall Street Journal Вэнс отметил, что США рассматривают все возможные варианты, включая военные и экономические, если Россия откажется вести переговоры по завершению войны в Украине.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Европе серьезная обеспокоенность по поводу отсутствия пока сигналов от США относительно места Европы за столом переговоров.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», вице-президент США Вэнс в Мюнхене заявил о росте цензуры в ЕС -демократия не может быть настолько слабой, что ей угрожает реклама в интернете.

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