На Чернобыльской АЭС есть вероятность утечки радиоактивных веществ, – главный инженер

После атаки российских войск риск утечки радиации остается, но ситуация под контролем, – главный инженер Чернобыльской АЭС.

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Главный инженер Чернобыльской АЭС Александр Титарчук сообщил о вероятности утечки радиоактивных веществ после недавней атаки российских войск на территории станции. По его словам, опасность может возникнуть из-за действий, которые могут быть осуществлены на втором объекте укрытия.

Однако, он заверил, что ситуация пока контролируемая и не требует немедленных мер для предотвращения аварии.

Отметим, Андрей Ермак заявил, что в Мюнхене сейчас «все очень злые» от новости об ударе по Чернобыльской АЭС. Кроме того, Андрей Ермак и Владимир Зеленский опубликовали фото и видео последствий удара по Чернобыльской АЭС.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. СБУ показала обломки российского дрона, который атаковал Чернобыльскую АЭС.

Напомним, в МАГАТЭ подтвердили попадание дрона по Чернобыльской АЭС и показали фото.

Добавим, руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрей Коваленко заявил, что сейчас ситуация стабильная, о повышении радиационного фона не сообщали.

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