Владимир Зеленский и Джей Ди Вэнс обсудили гарантии безопасности и завершение войны

По словам вице-президента США, Соединенные Штаты готовы к дальнейшим переговорам ради достижения стабильного мира в Украине.

Фото: Голос Америки

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что США стремятся достичь не только прекращения войны, но и к длительному миру в Украине, подчеркнув, что важно избежать повторения конфликта в Европе через несколько лет. Это стало результатом его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы хотим, чтобы закончилась война и убийства остановились, но мы хотим достичь длительного мира, а не иметь конфликт в Европе через несколько лет», - сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Во встрече также приняли участие госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог, министр обороны Украины Рустем Умеров, вице-премьер по евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и другие высокопоставленные чиновники.

Зеленский подчеркнул, что Украина стремится к миру, но для этого необходимы реальные гарантии безопасности. Он отметил, что надеется на дальнейшие встречи и сотрудничество для разработки плана, как прекратить войну и остановить агрессию Путина.

«Мы действительно хотим мира, но нам нужны реальные гарантии безопасности. Мы продолжим встречи, продолжим работу. Будем рады видеть генерала Келлога в Украине в ближайшее время», - сказал Зеленский.

Джей Ди Вэнс заявил, что эти диалоги только начинаются и будут продолжаться в течение ближайших дней и недель, с фокусом на обеспечении стабильного мира в Украине.

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