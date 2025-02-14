Володимир Зеленський і Джей Ді Венс обговорили гарантії безпеки та завершення війни

За словами віцепрезидента США, Сполучені Штати готові до подальших переговорів заради досягнення стабільного миру в Україні.

Фото: Голос Америки

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс наголосив, що США прагнуть досягти не тільки припинення війни, а й до тривалого миру в Україні, підкресливши, що важливо уникнути повторення конфлікту в Європі через кілька років. Це стало результатом його розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

«Ми хочемо, щоб закінчилась війна і вбивства зупинились, але ми хочемо досягти тривалого миру, а не мати конфлікт в Європі за кілька років», — сказав віцепрезидент США Джей Ді Венс.

У зустрічі також взяли участь держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог, міністр оборони України Рустем Умєров, віцепрем'єр з євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина та інші високопосадовці.

Зеленський підкреслив, що Україна прагне миру, але для цього необхідні реальні гарантії безпеки. Він зазначив, що надіється на подальші зустрічі та співпрацю для розробки плану, як припинити війну і зупинити агресію Путіна.

«Ми справді прагнемо миру, але нам потрібні реальні гарантії безпеки. Ми продовжимо зустрічі, продовжимо роботу. Будемо раді бачити генерала Келлога в Україні найближчим часом», – сказав Зеленський.

Джей Ді Венс заявив, що ці діалоги лише починаються і будуть продовжуватися протягом найближчих днів і тижнів, з фокусом на забезпеченні стабільного миру в Україні.

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