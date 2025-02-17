Верховний Суд: перехід із пенсії за вислугу років на пенсію за віком є новим призначенням, а не переведенням

Верховний Суд висловився стосовно переходу на пенсію за віком після призначення пенсії за вислугу років.

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Позивач звернувся до суду з вимогою визнати протиправними дії органу Пенсійного фонду щодо обчислення пенсії без застосування показника середньої заробітної плати за три календарні роки перед зверненням. Також він вимагав зобов’язати відповідача здійснити відповідний перерахунок.

Донецький окружний адміністративний суд частково задовольнив позов, визнавши дії Пенсійного фонду протиправними та зобов’язавши провести перерахунок. Суд апеляційної інстанції скасував це рішення, вказавши, що переведення позивача на інший вид пенсії не є підставою для врахування показника середньої заробітної плати.

Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу, скасував постанову апеляційного суду та залишив у силі рішення суду першої інстанції. Суд дійшов висновку, що у разі переходу з пенсії за вислугу років (призначеної за Законом Закону України "Про пенсійне забезпечення") на пенсію за віком (призначену за Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування") слід застосовувати показник середньої заробітної плати за три календарні роки перед зверненням.

Суд обґрунтував рішення положеннями частини другої статті 40 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", яка передбачає, що показник середньої заробітної плати визначається за три календарні роки перед зверненням за пенсією. Перехід із пенсії за вислугу років на пенсію за віком є призначенням нового виду пенсії, а не переведенням.

Призначення пенсії за віком після отримання пенсії за вислугу років не є переведенням на інший вид пенсії в розумінні частини третьої статті 45 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Це призначення нового виду пенсії, оскільки пенсії за віком і за вислугу років мають різні правові підстави та умови призначення.

Отже, звернення за пенсією за віком після отримання пенсії за вислугу років є новим призначенням, а не переведенням. У такому разі слід застосовувати показник середньої заробітної плати за три календарні роки перед зверненням, як прямо передбачено частиною другою статті 40 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Основні правові висновки Верховного Суду у цій справі полягають у наступному: перехід із пенсії за вислугу років на пенсію за віком є призначенням нового виду пенсії, а не її переведенням; у такому випадку слід застосовувати показник середньої заробітної плати за три календарні роки перед зверненням.

Постанова Верховного Суду від 31 січня 2025 року у справі №200/1478/24 (адміністративне провадження № К/990/30545/24).

Автор: Наталя Мамченко

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