Чат-бот Gemini став розумнішим і навчився запам’ятовувати розмови

Google додає історію розмов у Gemini – функція вже доступна.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Чат-бот Gemini від Google тепер може зберігати контекст попередніх розмов, щоб надавати користувачам більш точні відповіді. Нова функція вже доступна для підписників Gemini Advanced. Про це повідомили в Google Gemini App.

Що змінилося?

Збереження контексту – чат-бот пам’ятає попередні діалоги для кращої персоналізації відповідей

Підсумок розмов – можна попросити Gemini узагальнити попередні чати та використати їх у поточному діалозі

Керування історією – користувачі можуть переглядати, видаляти та змінювати налаштування в розділі «Діяльність Gemini»

Функція наразі працює лише англійською мовою у вебверсії та мобільному додатку. Google обіцяє, що найближчими тижнями вона стане доступною для інших мов і корпоративних клієнтів Google Workspace Business та Enterprise.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.