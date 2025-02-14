Чат-бот Gemini став розумнішим і навчився запам’ятовувати розмови

Чат-бот Gemini від Google тепер може зберігати контекст попередніх розмов, щоб надавати користувачам більш точні відповіді. Нова функція вже доступна для підписників Gemini Advanced. Про це повідомили в Google Gemini App.
Що змінилося?
Функція наразі працює лише англійською мовою у вебверсії та мобільному додатку. Google обіцяє, що найближчими тижнями вона стане доступною для інших мов і корпоративних клієнтів Google Workspace Business та Enterprise.
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