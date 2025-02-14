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Чат-бот Gemini став розумнішим і навчився запам’ятовувати розмови

20:00, 14 лютого 2025
Google додає історію розмов у Gemini – функція вже доступна.
Чат-бот Gemini став розумнішим і навчився запам’ятовувати розмови
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Чат-бот Gemini від Google тепер може зберігати контекст попередніх розмов, щоб надавати користувачам більш точні відповіді. Нова функція вже доступна для підписників Gemini Advanced. Про це повідомили в Google Gemini App.

Що змінилося?

  • Збереження контексту – чат-бот пам’ятає попередні діалоги для кращої персоналізації відповідей
  • Підсумок розмов – можна попросити Gemini узагальнити попередні чати та використати їх у поточному діалозі
  • Керування історією – користувачі можуть переглядати, видаляти та змінювати налаштування в розділі «Діяльність Gemini»

Функція наразі працює лише англійською мовою у вебверсії та мобільному додатку. Google обіцяє, що найближчими тижнями вона стане доступною для інших мов і корпоративних клієнтів Google Workspace Business та Enterprise.

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