Чат-бот Gemini стал умнее и научился запоминать разговоры

Чат-бот Gemini от Google теперь может сохранять контекст предыдущих разговоров, чтобы предоставлять пользователям более точные ответы. Новая функция уже доступна для подписчиков Gemini Advanced. Об этом сообщили в Google Gemini App.
Что изменилось?
- Сохранение контекста - чат-бот помнит предыдущие диалоги для лучшей персонализации ответов
- Итог разговоров - можно попросить Gemini обобщить предыдущие чаты и использовать их в текущем диалоге
- Управление историей - пользователи могут просматривать, удалять и изменять настройки в разделе «Деятельность Gemini»
Функция пока работает только на английском языке в веб-версии и мобильном приложении. Google обещает, что в ближайшие недели она станет доступной для других языков и корпоративных клиентов Google Workspace Business и Enterprise.
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