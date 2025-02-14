Чат-бот Gemini стал умнее и научился запоминать разговоры

Google добавляет историю разговоров в Gemini - функция уже доступна.

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Чат-бот Gemini от Google теперь может сохранять контекст предыдущих разговоров, чтобы предоставлять пользователям более точные ответы. Новая функция уже доступна для подписчиков Gemini Advanced. Об этом сообщили в Google Gemini App.

Что изменилось?

- Сохранение контекста - чат-бот помнит предыдущие диалоги для лучшей персонализации ответов

- Итог разговоров - можно попросить Gemini обобщить предыдущие чаты и использовать их в текущем диалоге

- Управление историей - пользователи могут просматривать, удалять и изменять настройки в разделе «Деятельность Gemini»

Функция пока работает только на английском языке в веб-версии и мобильном приложении. Google обещает, что в ближайшие недели она станет доступной для других языков и корпоративных клиентов Google Workspace Business и Enterprise.

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