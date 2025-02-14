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ЕС смягчил регулирование ИИ, чтобы стимулировать инвестиции

19:32, 14 февраля 2025
ЕС отказывается от жестких ограничений для компаний, работающих с ИИ.
ЕС смягчил регулирование ИИ, чтобы стимулировать инвестиции
Фото: Rates
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Европейский Союз меняет свой подход к регулированию искусственного интеллекта, чтобы стимулировать развитие технологий и привлекать больше инвестиций в эту сферу, сообщает Financial Times.

Что меняется?

- Отменяется запланированная директива об ответственности за ИИ

- Упрощаются требования к отчетности в рамках Акта об ИИ

- Новый кодекс практики по ИИ, который появится в апреле, уменьшит бюрократическую нагрузку на компании

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии по вопросам цифровой политики Хенна Вирккунен заявила, что ЕС стремится поддержать бизнес в соблюдении правил без лишней бюрократии. «Мы не хотим накладывать на компании дополнительные обязательства по отчетности», - отметила она.

Технологические компании, в частности Google и Meta, неоднократно выражали обеспокоенность относительно регуляторного давления. Ведущий лоббист Meta Джоэл Каплан в Брюсселе предостерег, что новый кодекс может наложить «технически сложные и трудно выполнимые требования».

В то же время ЕС будет сохранять жесткий контроль над наиболее мощными моделями ИИ, такими как GPT-4 от OpenAI и Gemini от Google, которые подпадают под дополнительные требования по прозрачности.

Упрощение регуляций совпало по времени с напряженностью в отношениях между ЕС и США. Администрация президента Дональда Трампа неоднократно критиковала штрафы, наложенные на американские компании, а вице-президент Джей Ди Вэнс во время саммита ИИ в Париже назвал европейские правила «обременительными».

Однако Вирккунен подчеркнула, что изменения в регуляциях - это внутреннее решение ЕС, а не реакция на давление США. «Это вопрос нашего собственного стремления повысить конкурентоспособность», - подчеркнула она.

ЕС продолжит контролировать деятельность онлайн-платформ и обеспечивать соблюдение правил, поскольку Европа остается ключевым рынком для технологических корпораций.

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ЕС Google Meta ИИ

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