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ЄС пом’якшив регулювання ШІ, щоб стимулювати інвестиції

19:32, 14 лютого 2025
ЄС відмовляється від жорстких обмежень для компаній, що працюють із ШІ.
ЄС пом’якшив регулювання ШІ, щоб стимулювати інвестиції
Фото: Rates
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Європейський Союз змінює свій підхід до регулювання штучного інтелекту, щоб стимулювати розвиток технологій і залучати більше інвестицій у цю сферу, повідомляє Financial Times.

Що змінюється?

  • Скасовується запланована директива щодо відповідальності за ШІ
  • Спрощуються вимоги до звітності у межах Акта про ШІ
  • Новий кодекс практики щодо ШІ, який з’явиться у квітні, зменшить бюрократичне навантаження на компанії

Виконавча віцепрезидентка Європейської комісії з питань цифрової політики Хенна Вірккунен заявила, що ЄС прагне підтримати бізнес у дотриманні правил без зайвої бюрократії. «Ми не хочемо накладати на компанії додаткові зобов’язання щодо звітності», – зазначила вона.

Технологічні компанії, зокрема Google і Meta, неодноразово висловлювали занепокоєння щодо регуляторного тиску. Провідний лобіст Meta Джоел Каплан у Брюсселі застеріг, що новий кодекс може накласти «технічно складні й важко здійсненні вимоги».

Водночас ЄС зберігатиме жорсткий контроль над найбільш потужними моделями ШІ, такими як GPT-4 від OpenAI та Gemini від Google, які підпадають під додаткові вимоги щодо прозорості.

Спрощення регуляцій збіглося в часі з напруженістю у відносинах між ЄС та США. Адміністрація президента Дональда Трампа неодноразово критикувала штрафи, накладені на американські компанії, а віцепрезидент Джей Ді Венс під час саміту ШІ в Парижі назвав європейські правила «обтяжливими».

Проте Вірккунен наголосила, що зміни у регуляціях – це внутрішнє рішення ЄС, а не реакція на тиск США. «Це питання нашого власного прагнення підвищити конкурентоспроможність», – підкреслила вона.

ЄС продовжить контролювати діяльність онлайн-платформ і забезпечуватиме дотримання правил, оскільки Європа залишається ключовим ринком для технологічних корпорацій.

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ЄС Google Meta ШІ

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