ЄС пом’якшив регулювання ШІ, щоб стимулювати інвестиції

ЄС відмовляється від жорстких обмежень для компаній, що працюють із ШІ.

Фото: Rates

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейський Союз змінює свій підхід до регулювання штучного інтелекту, щоб стимулювати розвиток технологій і залучати більше інвестицій у цю сферу, повідомляє Financial Times.

Що змінюється?

Скасовується запланована директива щодо відповідальності за ШІ

Спрощуються вимоги до звітності у межах Акта про ШІ

Новий кодекс практики щодо ШІ, який з’явиться у квітні, зменшить бюрократичне навантаження на компанії

Виконавча віцепрезидентка Європейської комісії з питань цифрової політики Хенна Вірккунен заявила, що ЄС прагне підтримати бізнес у дотриманні правил без зайвої бюрократії. «Ми не хочемо накладати на компанії додаткові зобов’язання щодо звітності», – зазначила вона.

Технологічні компанії, зокрема Google і Meta, неодноразово висловлювали занепокоєння щодо регуляторного тиску. Провідний лобіст Meta Джоел Каплан у Брюсселі застеріг, що новий кодекс може накласти «технічно складні й важко здійсненні вимоги».

Водночас ЄС зберігатиме жорсткий контроль над найбільш потужними моделями ШІ, такими як GPT-4 від OpenAI та Gemini від Google, які підпадають під додаткові вимоги щодо прозорості.

Спрощення регуляцій збіглося в часі з напруженістю у відносинах між ЄС та США. Адміністрація президента Дональда Трампа неодноразово критикувала штрафи, накладені на американські компанії, а віцепрезидент Джей Ді Венс під час саміту ШІ в Парижі назвав європейські правила «обтяжливими».

Проте Вірккунен наголосила, що зміни у регуляціях – це внутрішнє рішення ЄС, а не реакція на тиск США. «Це питання нашого власного прагнення підвищити конкурентоспроможність», – підкреслила вона.

ЄС продовжить контролювати діяльність онлайн-платформ і забезпечуватиме дотримання правил, оскільки Європа залишається ключовим ринком для технологічних корпорацій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.