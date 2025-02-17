Верховный Суд: переход с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту является новым назначением, а не переводом

Верховный Суд высказался по поводу перехода на пенсию по возрасту после назначения пенсии за выслугу лет.

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Истец обратился в суд с требованием признать противоправными действия органа Пенсионного фонда по исчислению пенсии без применения показателя средней заработной платы за три календарных года перед обращением. Также он потребовал обязать ответчика произвести соответствующий перерасчет.

Донецкий окружной административный суд частично удовлетворил иск, признав действия Пенсионного фонда противоправными и обязав произвести перерасчет. Суд апелляционной инстанции упразднил это решение, указав, что перевод истца на другой вид пенсии не является основанием для учета показателя средней заработной платы.

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу, отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение первой инстанции. Суд пришел к выводу, что в случае перехода с пенсии за выслугу лет (назначенной по Закону Украины «О пенсионном обеспечении») на пенсию по возрасту (назначенную по Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании») следует применять показатель средней заработной платы за три календарных года перед обращением.

Суд обосновал решение положениями части второй статьи 40 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», предусматривающей, что показатель средней заработной платы определяется за три календарных года перед обращением за пенсией. Переход с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту является назначением нового вида пенсии, а не переводом.

Назначение пенсии по возрасту после получения пенсии за выслугу лет не является переводом на другой вид пенсии в понимании части третьей статьи 45 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Это назначение нового вида пенсии, поскольку пенсии по возрасту и за выслугу лет имеют разные правовые основания и условия назначения.

Следовательно, обращение за пенсией по возрасту после получения пенсии за выслугу лет является новым назначением, а не переводом. В таком случае следует применять показатель средней заработной платы за три календарных года перед обращением, как прямо предусмотрено частью второй статьи 40 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Основные правовые выводы Верховного Суда по этому делу заключаются в следующем: переход с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту является назначением нового вида пенсии, а не ее переводом; в таком случае следует применять показатель средней заработной платы за три календарных года перед обращением.

Постановление Верховного Суда от 31 января 2025 г. по делу №200/1478/24 (административное производство № К/990/30545/24).

Автор: Наталя Мамченко

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