На Чорнобильській АЕС є ймовірність витоку радіоактивних речовин, – головний інженер

Після атаки російських військ ризик витоку радіації залишається, але ситуація під контролем, – головний інженер Чорнобильської АЕС.

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Головний інженер Чорнобильської АЕС Олександр Тітарчук повідомив про ймовірність витоку радіоактивних речовин після нещодавньої атаки російських військ на території станції. За його словами, небезпека може виникнути через дії, які можуть бути здійснені на другому об’єкті укриття.

Однак, він запевнив, що ситуація наразі контрольована і не потребує негайних заходів для запобігання аварії.

Зазначимо, Андрій Єрмак заявив, що у Мюнхені зараз «всі дуже злі» від новини про удар по Чорнобильській АЕС. Крім того, Андрій Єрмак та Володимир Зеленський опублікували фото і відео наслідків удару по Чорнобильській АЕС.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. СБУ показала уламки російського дрона, який атакував Чорнобильську АЕС.

Нагадаємо, у МАГАТЕ підтвердили влучання дрону по Чорнобильській АЕС та показали фото.

Додамо, керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко заявив, що зараз ситуація стабільна, про підвищення радіаційного фону не повідомляли.

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