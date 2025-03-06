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На створення лише програмного забезпечення для нової ЄСІКС потрібно більше 1 млрд гривень – ДСА

14:20, 6 березня 2025
Раніше гроші обіцяли надати іноземні партнери, але тепер все змінилося.
На створення лише програмного забезпечення для нової ЄСІКС потрібно більше 1 млрд гривень – ДСА
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На розробку та інтеграцію лише програмного забезпечення для нової Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи (ЄСІКС) необхідні $24-25 млн., що станом на березень 2025 року становить більше 1 млрд гривень. 

Як повідомив 6 березня на засіданні Ради суддів України в. о. голови ДСА Максим Пампура, у минулому році надати гроші на розробку та впровадження ЄСІКС обіцяли іноземні партнери України.

Перш за все мова йде про обіцянку профінансувати проект ЄСІКС з боку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яке на початку цього року припинило свою діяльність.

«Зазначена сума – це не остаточна цифра. Окремий рядок витрат – це закупівля нового обладнання для ЄСІКС, тобто «заліза», - повідомив Максим Пампура.

Втім, як додав в. о. голови ДСА, відтепер питання розробки та впровадження ЄСІКС взагалі «під питанням».

Нагадаємо, що як розповідала «Судово-юридична газета», за наслідками технічного аудиту, проведеного за допомогою іноземних партнерів, була визначена недоцільність подальшої модернізації діючої Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС).

У 2024 році була розроблена та презентована концепція нової ЄСІКС, однак після припинення діяльності USAID, ДСА повідомила, що для впровадження ЄСІКС відтепер потрібно відшукати нові джерела фінансування.

Автор: В’ячеслав Хрипун 

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На створення лише програмного забезпечення для нової ЄСІКС потрібно більше 1 млрд гривень – ДСА

Раніше гроші обіцяли надати іноземні партнери, але тепер все змінилося.

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