Премьер-министр Польши Туск поддержал идею Макрона в расширении ядерного потенциала для защиты ЕС

Лидеры ЕС собрались в Брюсселе, чтобы обсудить оборону – Туск поддержал идею Макрона о «ядерном зонтике»

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Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите в Брюсселе 6 марта заявил журналистам, что идея президента Франции Эммануэля Макрона о расширении его ядерного потенциала для защиты европейских союзников «заслуживает рассмотрения». Об этом сообщает Bloomberg.

Туск отметил, что этот план не нов и уже обсуждался на предыдущих встречах с президентом Макроном. «Все, что могло бы помочь защитить Европу, должно быть на столе», – сказал польский премьер, чья страна председательствует в ЕС до конца июня 2025 года.

В то же время план Макрона был прохладно воспринят некоторыми другими лидерами ЕС, такими как премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что готов обсуждать возможность защиты европейских союзников «ядерным зонтиком» Франции.

В свою очередь, в России назвали ядерную риторику Макрона «опасной».

Президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, прибыв на саммит ЕС, заявила, что Европа «сталкивается с очевидной и непосредственной угрозой», и подчеркнула важность сегодняшнего саммита для увеличения оборонных расходов на континенте.

Напомним, что Европейский совет соберется 6 марта, чтобы обсудить военный пакет для Украины на сумму 20 миллиардов евро и шаги по увеличению оборонных расходов, включая возможное ослабление фискальных правил.

Урсула фон дер Ляйен 4 марта предложила создать новый фонд для увеличения военных расходов по всему Европейскому Союзу. Она предложила разрешить странам ЕС привлечь до 150 миллиардов евро кредитов в рамках пятиэтапного плана по увеличению оборонных расходов.

Фон дер Ляйен представила план «Перевооружить Европу», который должен разблокировать до 800 миллиардов евро дополнительных оборонных расходов в ближайшие годы.

В то же время, как ранее сообщало Politico, в странах ЕС опасаются, что Урсула фон дер Ляйен воспользуется ситуацией, чтобы сосредоточить контроль над оборонными финансами в Брюсселе. Ее подход уже вызывал недовольство в прошлом: во время пандемии COVID-19 она централизовала закупку вакцин, за что получила прозвище «Королева Урсула». Теперь страны ЕС не хотят, чтобы подобное повторилось в сфере обороны.

Автор: Наталя Мамченко

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