Практика судов
  1. Публикации
  2. / В мире

Премьер-министр Польши Туск поддержал идею Макрона в расширении ядерного потенциала для защиты ЕС

13:59, 6 марта 2025
Лидеры ЕС собрались в Брюсселе, чтобы обсудить оборону – Туск поддержал идею Макрона о «ядерном зонтике»
Премьер-министр Польши Туск поддержал идею Макрона в расширении ядерного потенциала для защиты ЕС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите в Брюсселе 6 марта заявил журналистам, что идея президента Франции Эммануэля Макрона о расширении его ядерного потенциала для защиты европейских союзников «заслуживает рассмотрения». Об этом сообщает Bloomberg.

Туск отметил, что этот план не нов и уже обсуждался на предыдущих встречах с президентом Макроном. «Все, что могло бы помочь защитить Европу, должно быть на столе», – сказал польский премьер, чья страна председательствует в ЕС до конца июня 2025 года.

В то же время план Макрона был прохладно воспринят некоторыми другими лидерами ЕС, такими как премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что готов обсуждать возможность защиты европейских союзников «ядерным зонтиком» Франции.

В свою очередь, в России назвали ядерную риторику Макрона «опасной».

Президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, прибыв на саммит ЕС, заявила, что Европа «сталкивается с очевидной и непосредственной угрозой», и подчеркнула важность сегодняшнего саммита для увеличения оборонных расходов на континенте.

Напомним, что Европейский совет соберется 6 марта, чтобы обсудить военный пакет для Украины на сумму 20 миллиардов евро и шаги по увеличению оборонных расходов, включая возможное ослабление фискальных правил.

Урсула фон дер Ляйен 4 марта предложила создать новый фонд для увеличения военных расходов по всему Европейскому Союзу. Она предложила разрешить странам ЕС привлечь до 150 миллиардов евро кредитов в рамках пятиэтапного плана по увеличению оборонных расходов.

Фон дер Ляйен представила план «Перевооружить Европу», который должен разблокировать до 800 миллиардов евро дополнительных оборонных расходов в ближайшие годы.

В то же время, как ранее сообщало Politico, в странах ЕС опасаются, что Урсула фон дер Ляйен воспользуется ситуацией, чтобы сосредоточить контроль над оборонными финансами в Брюсселе. Ее подход уже вызывал недовольство в прошлом: во время пандемии COVID-19 она централизовала закупку вакцин, за что получила прозвище «Королева Урсула». Теперь страны ЕС не хотят, чтобы подобное повторилось в сфере обороны.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша ЕС Франция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
На создание только программного обеспечения для новой ЕСИКС необходимо более 1 млрд гривен – ГСА

Раньше деньги обещали предоставить иностранные партнеры, но теперь все изменилось.

«Результаты нужны здесь и сейчас» – Рустем Умеров назначил Арсена Жумадилова директором Агентства оборонных закупок

Министр обороны Рустем Умеров назначил уволенного с должности гендиректора закупочной агенции Минобороны «Государственный оператор тыла» Арсена Жумадилова директором Агентства оборонных закупок.

Судью-блогера язык довел до Высшего совета правосудия

У судьи Дмитрия Кривенко, известного также как «Дмитрий Липовецкий», возникли проблемы из-за высказываний на YouTube.

Премьер-министр Польши Туск поддержал идею Макрона в расширении ядерного потенциала для защиты ЕС

Лидеры ЕС собрались в Брюсселе, чтобы обсудить оборону – Туск поддержал идею Макрона о «ядерном зонтике»

Законопроект о скидке в 50% при добровольной оплате штрафа ТЦК рекомендовали принять в целом

В законопроекте говорится о скидке в 50% при добровольном признании военнообязанным нарушения и оплате штрафа от ТЦК.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Єремейчук
    Сергій Єремейчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Галина Діброва
    Галина Діброва
    член Ради суддів України, суддя Південно-західного апеляційного господарського суду