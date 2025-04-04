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В АМКУ предупреждают производителей яиц о чрезмерном экспорте, который угрожает внутреннему рынку

21:50, 4 апреля 2025
Куриные яйца включены в перечень базовых товаров, формирующих «потребительскую корзину», но на сегодняшний день в Украине наблюдается увеличение их стоимости в магазинах.
В АМКУ предупреждают производителей яиц о чрезмерном экспорте, который угрожает внутреннему рынку
Источник фото: Freepik
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Антимонопольный комитет Украины дал обязательные для рассмотрения рекомендации десяти крупнейшим производителям и реализаторам куриных яиц о предотвращении нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

Как указывается, куриные яйца включены в перечень базовых товаров, формирующих «потребительскую корзину», но на сегодняшний день в Украине наблюдается увеличение их стоимости в точках розничной продажи продуктов питания, отмечают в АМКУ.

При этом указано, что такая ситуация характерна для рынка куриных яиц, в частности, перед Пасхальными праздниками, когда увеличивается спрос на данный товар.

На данный момент АМКУ проводит исследование колебаний цен на куриные яйца.

В Антимонопольном комитете отметили, что соответствующий рынок отнесен к экспортно-ориентированным отраслям промышленности. Однако увеличение объемов экспорта товара за счет сокращения объемов его реализации на внутреннем рынке приведет к:

  • созданию условий для возникновения искусственного дефицита яиц на внутреннем рынке Украины;
  • повышению цен на этот продукт для конечных потребителей (с учетом увеличения спроса из-за приближения Пасхи).

«АМКУ предупреждает субъектов хозяйствования – участников рынка, которые осуществляют производство куриных яиц, о повышении цен и создании условий для возникновения искусственного дефицита.

О результатах рассмотрения предоставленных Комитетом рекомендаций субъекты хозяйствования должны сообщить АМКУ в 10-дневный срок с момента их получения», — добавили в Антимонопольном комитете.

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