Незаконно получил компенсацию за жилье — ВАКС объявил приговор по делу экс-нардепа Руслана Демчака

Приговором ВАКС утверждено соглашение о признании виновности по делу в отношении экс-нардепа Руслана Демчака, обвиняемого в незаконном получении компенсации по найму жилья в столице.

Фото: finclub.net

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Высший антикоррупционный суд вынес приговор по делу бывшего народного депутата Руслана Демчака, который незаконно получил компенсацию за жилье в Киеве. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В частности, приговором ВАКС утверждено соглашение о признании вины в деле относительно народного депутата Украины VIII созыва, обвиняемого в незаконном получении компенсации за аренду жилья в столице.

Так, народный депутат получил компенсацию за пользование гостиничным номером ГП «Гостиничный комплекс «Киев» с сентября 2017 года по октябрь 2018 года. Однако в ходе досудебного расследования установлено, что на самом деле обвиняемый имел собственное жилье в пригороде столицы и фактически в этот период проживал именно там.

В соответствии с условиями утвержденного судом соглашения обвиняемому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с освобождением от его отбывания на испытательном сроке 1 год. Также ему назначены дополнительные наказания в виде штрафа 17 000 грн и лишения права занимать должности в органах государственной власти сроком на 1 год.

Предпосылкой заключения соглашения стало возмещение обвиняемым почти 800 тысяч гривен за весь период пользования гостиничным номером за счет государства, из которых более 225 тысяч гривен составили убытки в уголовном производстве.

Кроме того, обвиняемый обязался до вступления приговора в законную силу перевести на специальный счет проекта «United24» благотворительное пожертвование в размере 2 млн грн для закупки Министерством здравоохранения Украины бронированных автомобилей скорой помощи.

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