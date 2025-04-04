Незаконно одержав компенсацію за житло — ВАКС оголосив вирок у справі стосовно екснардепа Руслана Демчака

Вироком ВАКС затверджено угоду про визнання винуватості у справі стосовно екснардепа Руслана Демчака, обвинуваченого в незаконному отриманні компенсації за винайм житла у столиці.

Фото: finclub.net

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Вищий антикорупційний суд оголосив вирок у справі стосовно колишнього нардепа Руслана Демчака, який незаконно одержав компенсацію за житло у Києві. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зокрема, вироком ВАКС затверджено угоду про визнання винуватості у справі стосовно народного депутата України VIII скликання, обвинуваченого в незаконному отриманні компенсації за винайм житла у столиці.

Так, народний депутат одержав компенсацію за користування готельним номером ДП «Готельний комплекс «Київ» з вересня 2017 року по жовтень 2018 року. Проте в межах досудового розслідування встановлено, що насправді обвинувачений мав власне житло в передмісті столиці і фактично в цей період проживав саме там.

Відповідно до умов затвердженої судом угоди обвинуваченому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі та звільнено від його відбування з іспитовим строком 1 рік. Також йому призначено додаткові покарання у виді штрафу 17000 грн та позбавлення права обіймати посади в органах державної влади строком 1 рік.

Передумовою укладення угоди стало відшкодування обвинуваченим майже 800 тисяч гривень за весь період користування готельним номером за рахунок держави, з яких понад 225 тисяч гривень становили збитки у кримінальному провадженні.

Крім того, обвинувачений зобов'язався до набрання вироком законної сили перерахувати на спеціальний рахунок проекту «United24» благодійну пожертву в розмірі 2 млн грн для закупівлі Міністерством охорони здоров'я України броньованих авто швидкої допомоги.

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