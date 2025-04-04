Медіарух закликає звільнити з полону журналіста Дмитра Хилюка шляхом обміну на російського агента Кирила Молчанова

Учасники українського Медіаруху закликали обміняти пропагандиста Кирила Молчанова на українського журналіста Дмитра Хилюка, який перебуває в російському полоні понад три роки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українські медійники та журналісти, учасники Медіаруху, звернулися до влади з проханням організувати обмін затриманого російського агента Кирила Молчанова на українського журналіста Дмитра Хилюка, який вже більше трьох років утримується в російському полоні. Про це йдеться в заяві Медіаруху.

У заяві йдеться, що Дмитра Хилюка було викрадено російськими військовими 3 березня 2022 року під час окупації частини Київської області. Наразі він, ймовірно, утримується в одній із колоній Владимирської області Росії.

"Україна має лише неофіційні дані щодо місця утримання журналіста, тому що Росія не визнає факт його полону. Це пов’язано з тим, що міжнародне гуманітарне право забороняє утримувати в полоні цивільних. Відповідно, не існує механізму обміну таких людей — їх повинні звільняти поза обмінами", – кажуть учасники Медіаруху.

Улітку 2024 року з’явилася інформація, що Дмитро значно втратив у вазі й важить не більше 45 кілограмів. Такі дані повідомив міжнародній організації «Репортери без кордонів» колишній військовополонений Ігор, який провів із Дмитром рік у спільній камері в колонії Владимирської області Росії.

Служба безпеки України 1 квітня 2025 року повідомила, що повернула в Україну Кирила Молчанова — російського агента і “політичного експерта” з медійного пулу підозрюваного в державній зраді колишнього народного депутата Віктора Медведчука. За даними СБУ, 2022 року Молчанов виїхав до Росії, де став одним із ключових ідеологів кремлівських медійних проєктів. Його затримали під час поїздки в Польщу й депортували в Україну.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.