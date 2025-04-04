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Здобуття освіти не будуть використовувати як спосіб ухилення від мобілізації – МОН пояснило суть законопроекту Кабміну

16:22, 4 квітня 2025
Зокрема законопроект передбачає обмеження віку 25 роками для надання відстрочки від мобілізації для учнів професійних училищ і для студентів фахових коледжів.
Здобуття освіти не будуть використовувати як спосіб ухилення від мобілізації – МОН пояснило суть законопроекту Кабміну
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Як писала «Судово-юридична газета», на засіданні Уряду 4 квітня схвалено законопроект «Про внесення змін до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти».

У МОН пояснили, що ним передбачається забезпечити в умовах воєнного стану уникнення використання здобуття освіти як способу ухилення від мобілізації, а саме:

  • обмеження віку 25 роками для надання відстрочки від мобілізації для учнів професійних училищ і для студентів фахових коледжів;
  • виключення права відстрочки для слухачів професійних училищ, які підвищують професійну кваліфікацію без здобуття освіти;
  • усунути існуючі прогалини в законодавстві щодо визначення послідовності здобуття освіти, яка надає право відстрочки під час мобілізації.

Також законопроектом пропонується надати право відстрочки від призову під час мобілізації педагогічним працівникам закладів вищої освіти з науковими ступенями та закладів позашкільної освіти державної і комунальної власності, які станом на 1 січня 2025 року працювали і продовжують працювати у цих закладах освіти за основним місцем роботи.

Автор: Наталя Мамченко

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законопроект Кабінет Міністрів України мобілізація відстрочка освіта

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