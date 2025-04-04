Получение образования не будет использоваться как способ уклонения от мобилизации – Минобразования объяснило суть законопроекта Кабмина

Как писала «Судебно-юридическая газета», на заседании Правительства 4 апреля был одобрен законопроект «О внесении изменений в статью 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» относительно прав педагогических работников и лиц, получающих образование».
В Минобразования объяснили, что законопроект направлен на обеспечение в условиях военного положения предотвращения использования получения образования как способа уклонения от мобилизации, а именно:
Также законопроектом предлагается предоставить право на отсрочку от призыва во время мобилизации педагогическим работникам заведений высшего образования с научными степенями и заведений внешкольного образования государственной и коммунальной собственности, которые по состоянию на 1 января 2025 года работали и продолжают работать в этих образовательных учреждениях на основном месте работы.
Автор: Наталя Мамченко
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