Получение образования не будет использоваться как способ уклонения от мобилизации – Минобразования объяснило суть законопроекта Кабмина

В частности, законопроект предусматривает ограничение возраста 25 годами для предоставления отсрочки от мобилизации для учащихся профессиональных училищ и студентов профессиональных колледжей.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», на заседании Правительства 4 апреля был одобрен законопроект «О внесении изменений в статью 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» относительно прав педагогических работников и лиц, получающих образование».

В Минобразования объяснили, что законопроект направлен на обеспечение в условиях военного положения предотвращения использования получения образования как способа уклонения от мобилизации, а именно:

ограничение возраста 25 годами для предоставления отсрочки от мобилизации для учащихся профессиональных училищ и студентов профессиональных колледжей;

исключение права отсрочки для слушателей профессиональных училищ, повышающих профессиональную квалификацию без получения образования;

устранение существующих пробелов в законодательстве относительно определения последовательности получения образования, предоставляющего право на отсрочку во время мобилизации.

Также законопроектом предлагается предоставить право на отсрочку от призыва во время мобилизации педагогическим работникам заведений высшего образования с научными степенями и заведений внешкольного образования государственной и коммунальной собственности, которые по состоянию на 1 января 2025 года работали и продолжают работать в этих образовательных учреждениях на основном месте работы.

Автор: Наталя Мамченко

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