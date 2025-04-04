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В ТЦК напомнили, какие социальные услуги могут получить освобожденные из плена люди и их родственники

22:54, 4 апреля 2025
Лица, освобожденные из плена, или члены их семей могут обратиться с заявлением или обращением и получить ряд услуг.
В ТЦК напомнили, какие социальные услуги могут получить освобожденные из плена люди и их родственники
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Донецкий областной ТЦК и СП напомнили, какие социальные услуги могут получить освобожденные из плена люди и их родственники.

Лица, освобожденные из плена, или члены их семей могут обратиться с заявлением или обращением и получить следующие услуги:

  • Социальная реабилитация — стационарная или полустационарная помощь для лиц с нарушениями функций организма. Она включает обучение, развитие и поддержку социально-бытовых навыков.
  • Паллиативный уход — создание условий для проживания или пребывания, уход, наблюдение за состоянием здоровья, содействие в предоставлении медицинских услуг, обеспечение техническими средствами реабилитации.
  • Транспортные услуги — перевозка маломобильных лиц специальным транспортом, в том числе социальным такси.
  • Физическое сопровождение лиц с инвалидностью — помощь в передвижении по общественным местам, транспорту, при посещении образовательных учреждений, учреждений или организаций.
  • Услуги перевода жестовым языком — для лиц с нарушениями слуха.
  • Персональный ассистент — помощь в уходе, физическое сопровождение, содействие интеграции в общество и обеспечение самостоятельности.

В ТЦК добавили, что социальные услуги подбираются индивидуально в зависимости от потребностей каждого человека или семьи.

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плен ТЦК

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