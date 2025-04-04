В ТЦК напомнили, какие социальные услуги могут получить освобожденные из плена люди и их родственники

Лица, освобожденные из плена, или члены их семей могут обратиться с заявлением или обращением и получить ряд услуг.

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Донецкий областной ТЦК и СП напомнили, какие социальные услуги могут получить освобожденные из плена люди и их родственники.

Лица, освобожденные из плена, или члены их семей могут обратиться с заявлением или обращением и получить следующие услуги:

Социальная реабилитация — стационарная или полустационарная помощь для лиц с нарушениями функций организма. Она включает обучение, развитие и поддержку социально-бытовых навыков.

Паллиативный уход — создание условий для проживания или пребывания, уход, наблюдение за состоянием здоровья, содействие в предоставлении медицинских услуг, обеспечение техническими средствами реабилитации.

Транспортные услуги — перевозка маломобильных лиц специальным транспортом, в том числе социальным такси.

Физическое сопровождение лиц с инвалидностью — помощь в передвижении по общественным местам, транспорту, при посещении образовательных учреждений, учреждений или организаций.

Услуги перевода жестовым языком — для лиц с нарушениями слуха.

Персональный ассистент — помощь в уходе, физическое сопровождение, содействие интеграции в общество и обеспечение самостоятельности.

В ТЦК добавили, что социальные услуги подбираются индивидуально в зависимости от потребностей каждого человека или семьи.

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