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В ГНС объяснили, нужно ли ставить РРО на каждый объект хозяйствования, если они расположены по одному адресу

22:36, 4 апреля 2025
В налоговой подчеркнули, что для каждого места расчетов должен стоять свой РРО/ПРРО.
В ГНС объяснили, нужно ли ставить РРО на каждый объект хозяйствования, если они расположены по одному адресу
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Главное управление ГНС в Киевской области разъяснило субъектам хозяйствования, нужно ли использовать РРО/ПРРО на каждый объект хозяйствования, если они расположены по одному адресу, но в разных помещениях.

Налоговая подчеркивает, что ответ на этот вопрос содержится в Законе Украины от 06 июля 1995 года № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» (далее — Закон № 265).

Согласно пункту 1 статьи 3 Закона № 265, предприниматели, которые осуществляют расчетные операции в наличной или безналичной форме, обязаны проводить такие операции через зарегистрированные, опломбированные и переведенные в фискальный режим работы РРО или через ПРРО, зарегистрированные фискальным сервером контролирующего органа.

В соответствии со статьей 2 Закона № 265, местом проведения расчетов является локация, где осуществляется оплата за товары или услуги, а также хранятся полученные наличные деньги. Это означает, что каждый отдельный объект, где осуществляются расчетные операции, независимо от того, находится ли он по тому же адресу, должен быть оборудован отдельным РРО или ПРРО.

Таким образом, если субъект хозяйствования имеет несколько торговых точек или помещений для предоставления услуг, даже если они расположены по одному адресу, каждое место проведения расчетов должно быть оборудовано соответствующим регистратором (ЗІР).

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ФЛП РРО

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