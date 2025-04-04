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В ГНС разъяснили, будет ли админштраф за нарушение в ведении кассовых документов

20:33, 4 апреля 2025
Исправления в кассовых ордерах и расходных ведомостях запрещаются.
В ГНС разъяснили, будет ли админштраф за нарушение в ведении кассовых документов
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Налоговая служба в Одесской области объясняет, привлекаются ли к административной ответственности за нарушение правил ведения кассовых документов.

Отмечается, что согласно п. 32 разд. ІІІ Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденного постановлением Правления Национального банка от 29 декабря 2017 года № 148, прибыльные кассовые ордера и квитанции к ним, а также расходные кассовые ордера и расходные сведения заполняются бухгалтером (ответственно по оформлению -какой способ, который бы обеспечил надлежащее сохранение этих записей в течение установленного для хранения документов срока.

В кассовых ордерах указывается основание для их составления и перечисляются прилагаемые к ним документы. Выдача кассовых ордеров и расходных сведений на руки лицам, вносящим или получающим наличные деньги, запрещается.

Прием и выдача наличных денег по кассовым ордерам производится только в день их сложения.

Исправления в кассовых ордерах и расходных ведомостях запрещаются.

Статьей 163 прим.15 Кодекса Украины об административных правонарушениях от 7 декабря 1984 года № 8073-Х с изменениями и дополнениями (далее – КУоАП) определена ответственность за нарушение порядка проведения наличных расчетов за товары (услуги), в том числе превышение предельных сумм расчетов наличных товаров платежных средств, влекущее наложение штрафа на физическое лицо – предпринимателя, должностных лиц юридического лица от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Действие, предусмотренное частью первой ст. 163 экз. 15 КУоАП, совершенное лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение, - влечет наложение штрафа от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Учитывая изложенное, КУоАП не предусмотрена административная ответственность за нарушение правил ведения кассовых документов.

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налоговая штраф / штрафы

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