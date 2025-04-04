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У ДПС роз’яснили, чи буде адмінштраф за порушення у веденні касових документів

20:33, 4 квітня 2025
Виправлення в касових ордерах та видаткових відомостях забороняються.
У ДПС роз’яснили, чи буде адмінштраф за порушення у веденні касових документів
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Податкова служба в Одеській області пояснює, чи притягуються до адміністративної відповідальності за порушення правил ведення касових документів.

Зазначається, що відповідно до п. 32 розд. ІІІ Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку від 29 грудня 2017 року № 148, прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видаткові касові ордери і видаткові відомості заповнюються бухгалтером (відповідальною особою установи/підприємства, на яку покладено обов’язок з оформлення цих документів) у будь-який спосіб, який забезпечив би належне збереження цих записів протягом установленого для зберігання документів терміну.

У касових ордерах зазначається підстава для їх складання і перелічуються додані до них документи. Видача касових ордерів і видаткових відомостей на руки особам, які вносять або одержують готівку, забороняється.

Приймання і видача готівки за касовими ордерами проводиться тільки в день їх складання.

Виправлення в касових ордерах та видаткових відомостях забороняються.

Статтею 163 прим.15 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073-Х із змінами та доповненнями (далі – КУпАП) визначено відповідальність за порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою, недотримання установлених законодавством вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів, яке тягне за собою накладення штрафу на фізичну особу – підприємця, посадових осіб юридичної особи від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дія, передбачена частиною першою ст. 163 прим.15 КУпАП, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, - тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Враховуючи викладене, КУпАП не передбачено адміністративної відповідальності за порушення правил ведення касових документів. 

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