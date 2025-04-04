Росіяни хотіли підірвати 22-річну агентку разом з вибухівкою в людному місці Дніпропетровщини — СБУ запобігла теракту

Дівчина придбала термос, в який мала закласти вибухову речовину та «підсилити» її цвяхами.

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Служба безпеки України запобігла теракту в одному з найбільших промислових центрів України – місті Кам’янське на Дніпропетровщині. Зокрема, було затримано 22-річну дівчину, яку спецслужби РФ планували підірвати разом з вибухівкою в людному місці. Про це повідомляє СБУ.

Встановлено, що зловмисниця за завданням свого куратора підготувала саморобний вибуховий пристрій (СВП) для підриву на території громади.

«Зловмисниця думала, що після виготовлення СВП вона має передати замасковану вибухівку іншій особі або заховати її у схрон. Але насправді задум агресора полягав у тому, щоб вивести свою агентку в годину пік у людне місце райцентру та підірвати її разом з СВП», — розповіли в Службі.

Вказується, що у такий спосіб рашисти сподівалися вбити максимальну кількість людей і тим самим спричинити поширення панічних настроїв серед мешканців прифронтового регіону.

Агентку затримали, коли вона синтезувала вибухову речовину для СВП.

За даними слідства, затриманою виявилась 22-річна наркозалежна із Бахмута, яка до захоплення міста виїхала спочатку до Харківської області, а потім на Дніпропетровщину.

Згодом вона почала шукати «швидкі заробітки» на Телеграм-каналах, де її завербували російські спецслужби. Після виконання «тестового» завдання – підпалу релейної шафи –дівчині доручили підготовку кривавого теракту.

Для конспірації фігурантка змінила місце проживання та переїхала до орендованої квартири, яку оплачувала з криптогаманця свого куратора.

За інструкцією окупантів агентка придбала термос, в який мала закласти вибухову речовину та «підсилити» її цвяхами.

Під час обшуків у помешканні затриманої виявлено компоненти для виготовлення СВП та мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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