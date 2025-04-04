Практика судов
  1. В Украине

Россияне хотели взорвать 22-летнюю агентку вместе со взрывчаткой в ​​людном месте Днепропетровщины — СБУ предотвратила теракт

21:37, 4 апреля 2025
Девушка приобрела термос, в который должна была заложить взрывчатое вещество и усилить его гвоздями.
Россияне хотели взорвать 22-летнюю агентку вместе со взрывчаткой в ​​людном месте Днепропетровщины — СБУ предотвратила теракт
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности Украины предотвратила теракт в одном из крупнейших промышленных центров Украины — городе Каменское на Днепропетровщине. В частности, была задержана 22-летняя девушка, которую спецслужбы РФ планировали взорвать вместе с взрывчаткой в людном месте. Об этом сообщает СБУ.

Установлено, что злоумышленница по заданию своего куратора подготовила самодельное взрывное устройство (СВУ) для подрыва на территории громады.

«Злоумышленница думала, что после изготовления СВУ она должна передать замаскированную взрывчатку другому лицу или спрятать ее в тайнике. Но на самом деле замысел агрессора заключался в том, чтобы вывести свою агентку в час пик в людное место райцентра и взорвать ее вместе с СВУ», — рассказали в Службе.

Указывается, что таким образом рашисты рассчитывали убить максимальное количество людей и тем самым вызвать распространение панических настроений среди жителей прифронтового региона.

Агентку задержали, когда она синтезировала взрывчатое вещество для СВУ.

По данным следствия, задержанная оказалась 22-летней наркозависимой из Бахмута, которая до захвата города уехала сначала в Харьковскую область, а затем на Днепропетровщину.

Позже она начала искать «быстрые заработки» на Telegram-каналах, где ее завербовали российские спецслужбы. После выполнения «тестового» задания — поджога релейного шкафа — девушке поручили подготовку кровавого теракта.

Для конспирации фигурантка изменила место жительства и переехала в арендованную квартиру, которую оплачивала с криптокошелька своего куратора.

По инструкции оккупантов агентка приобрела термос, в который должна была заложить взрывчатое вещество и «усилить» ее гвоздями.

Во время обысков в жилье задержанной обнаружены компоненты для изготовления СВУ и мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к совершению террористического акта).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СБУ теракт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Закон о реформе оплаты труда госслужащих до сих пор не подписан, хотя планировалось, что он вступит в силу 1 апреля

Закон о реформе оплаты труда чиновников пока не вступил в силу.

Получение образования не будет использоваться как способ уклонения от мобилизации – Минобразования объяснило суть законопроекта Кабмина

В частности, законопроект предусматривает ограничение возраста 25 годами для предоставления отсрочки от мобилизации для учащихся профессиональных училищ и студентов профессиональных колледжей.

Депутаты предлагают исключить неподачу декларации как отдельное основание для дисциплинарной ответственности судьи

Из закона о судоустройстве предлагается убрать такое основание для привлечения судей к ответственности, как неподача или несвоевременная подача для обнародования электронной декларации либо указание в декларации заведомо ложных сведений.

Кабмин одобрил законопроект об освобождении от призыва по мобилизации отдельных категорий учащихся и педагогов

Правительство согласовало законопроект о внесении изменений в закон о мобилизации относительно освобождения от призыва отдельных категорий педагогов, учеников и студентов.

Партнеры из Великобритании запланировали закупку оборудования для ЦИК на 414,7 тысяч фунтов стерлингов

В рамках проекта международной технической помощи для Центральной избирательной комиссии планируется приобрести программное обеспечение и сервисные пакеты оборудования на 414,7 тысяч фунтов стерлингов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Дроботова
    Тетяна Дроботова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді