Россияне хотели взорвать 22-летнюю агентку вместе со взрывчаткой в ​​людном месте Днепропетровщины — СБУ предотвратила теракт

Девушка приобрела термос, в который должна была заложить взрывчатое вещество и усилить его гвоздями.

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Служба безопасности Украины предотвратила теракт в одном из крупнейших промышленных центров Украины — городе Каменское на Днепропетровщине. В частности, была задержана 22-летняя девушка, которую спецслужбы РФ планировали взорвать вместе с взрывчаткой в людном месте. Об этом сообщает СБУ.

Установлено, что злоумышленница по заданию своего куратора подготовила самодельное взрывное устройство (СВУ) для подрыва на территории громады.

«Злоумышленница думала, что после изготовления СВУ она должна передать замаскированную взрывчатку другому лицу или спрятать ее в тайнике. Но на самом деле замысел агрессора заключался в том, чтобы вывести свою агентку в час пик в людное место райцентра и взорвать ее вместе с СВУ», — рассказали в Службе.

Указывается, что таким образом рашисты рассчитывали убить максимальное количество людей и тем самым вызвать распространение панических настроений среди жителей прифронтового региона.

Агентку задержали, когда она синтезировала взрывчатое вещество для СВУ.

По данным следствия, задержанная оказалась 22-летней наркозависимой из Бахмута, которая до захвата города уехала сначала в Харьковскую область, а затем на Днепропетровщину.

Позже она начала искать «быстрые заработки» на Telegram-каналах, где ее завербовали российские спецслужбы. После выполнения «тестового» задания — поджога релейного шкафа — девушке поручили подготовку кровавого теракта.

Для конспирации фигурантка изменила место жительства и переехала в арендованную квартиру, которую оплачивала с криптокошелька своего куратора.

По инструкции оккупантов агентка приобрела термос, в который должна была заложить взрывчатое вещество и «усилить» ее гвоздями.

Во время обысков в жилье задержанной обнаружены компоненты для изготовления СВУ и мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к совершению террористического акта).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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