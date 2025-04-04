До 500 тыс грн на собственное дело — Кабмин увеличил размер грантов для прифронтовых регионов

Ранее гранты на собственное дело увеличили для бизнесов из Харьковщины, теперь такую возможность получили предприниматели еще из 7 областей.

Фото: acmc.ua

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Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что Правительство увеличивает размер грантов до 500 тысяч гривен на старт или масштабирование действующего бизнеса для предпринимателей из семи областей.

Ранее гранты на собственное дело увеличили для бизнесов из Харьковщины, теперь такую возможность получили предприниматели из:

Донецкой

Днепропетровской

Запорожской

Николаевской

Херсонской

Черниговской

Сумской областей

Грантовые средства можно использовать на оборудование, закупку сырья и материалов, аренду помещения.

Подать заявку на грант на собственное дело можна по ссылке.

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