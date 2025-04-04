До 500 тис грн на власну справу — Кабмін збільшив розмір грантів для прифронтових регіонів

Раніше гранти на власну справу збільшили для бізнесів з Харківщини, тепер таку можливість отримали підприємці ще з 7 областей.

Фото: acmc.ua

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Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що Уряд збільшує розмір грантів до 500 тисяч гривень на старт чи масштабування дійсного для підприємців із семи областей.

Раніше гранти на власну справу збільшили для бізнесів з Харківщини, тепер таку можливість отримали підприємці з:

- Донецької

- Дніпропетровської

- Запорізької

- Миколаївської

- Херсонської

- Чернігівської

- Сумської областей

Грантові кошти можна використати на обладнання, закупівлю сировини й матеріалів, оренду приміщення.

Подати заявку на грант на власну справа можна за посиланням.

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