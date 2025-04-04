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У ДПС пояснили, чи потрібно ставити РРО на кожен об’єкт господарювання, якщо вони розташовані за однією адресою

22:36, 4 квітня 2025
У податковій підкреслили, що для кожного місця розрахунків повинен стояти свій РРО/ ПРРО.
У ДПС пояснили, чи потрібно ставити РРО на кожен об’єкт господарювання, якщо вони розташовані за однією адресою
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Головне управління ДПС у Київській області роз’яснило суб’єктам господарювання, чи потрібно використовувати РРО/ПРРО на кожен об’єкт господарювання, якщо вони розташовані за однією адресою, але у різних приміщеннях.

Податкова підкреслює, що відповідь на це питання міститься у Законі України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон № 265).

Згідно з пунктом 1 статті 3 Закону № 265, підприємці, які здійснюють розрахункові операції в готівковій або безготівковій формі, зобов’язані проводити такі операції через зареєстровані, опломбовані та переведені у фіскальний режим роботи РРО або через ПРРО, що зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу.

Відповідно до статті 2 Закону № 265, місцем проведення розрахунків є локація, де здійснюється оплата за товари або послуги, а також зберігаються отримані готівкові кошти. Це означає, що кожен окремий об’єкт, де здійснюються розрахункові операції, незалежно від того, чи знаходиться він за тією ж адресою, має бути обладнаний окремим РРО або ПРРО.

Отже, якщо суб’єкт господарювання має кілька торгових точок чи приміщень для надання послуг, навіть якщо вони розташовані за однією адресою, кожне місце проведення розрахунків повинно бути обладнане відповідним реєстратором (ЗІР).

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ФОП РРО

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