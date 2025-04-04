Кабмин одобрил законопроект об освобождении от призыва по мобилизации отдельных категорий учащихся и педагогов

Правительство согласовало законопроект о внесении изменений в закон о мобилизации относительно освобождения от призыва отдельных категорий педагогов, учеников и студентов.

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Кабмин на заседании 4 апреля одобрил законопроект о внесении изменений в статью 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» относительно прав педагогических работников и учащихся. После этого он будет зарегистрирован в Верховной Раде.

Законопроектом предлагается уточнить, что призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат, в частности:

ученики учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и лица, получающие профессиональное предвысшее образование, которые начали обучение не позднее года достижения предельного возраста направления для прохождения базовой военной службы, определенного статьей 15 Закона «О воинской обязанности и военной службе», и которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования;

а также лица, получающие высшее образование в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования;

а также докторанты и врачи (фармацевты) – интерны, врачи – резиденты.

Указанные положения будут распространяться на учащихся в учреждениях образования (научных учреждениях) Украины, которые впервые получают образование на уровне, превышающем ранее полученный уровень в последовательности, определенной статьей 10 Закона «Об образовании»;

научные, научно-педагогические, педагогические работники учреждений высшего образования, научные работники научных учреждений и организаций, научно-педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования, имеющие научную степень, а также педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, общего среднего и внешкольного образования.

Указанные положения распространяются на соответствующих работников, которые работают в учреждениях высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки, а также на педагогических работников государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования, которые по состоянию на 1 января 2025 года работали и продолжают работать по основному месту работы в учреждениях внешкольного образования, организующих работу по эколого-натуралистическому, научно-техническому, исследовательско-экспериментальному, военно-патриотическому направлениям с нагрузкой не менее 0,75 ставки.

Автор: Наталя Мамченко

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