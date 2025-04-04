Кабмин одобрил законопроект об освобождении от призыва по мобилизации отдельных категорий учащихся и педагогов

Кабмин на заседании 4 апреля одобрил законопроект о внесении изменений в статью 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» относительно прав педагогических работников и учащихся. После этого он будет зарегистрирован в Верховной Раде.
Законопроектом предлагается уточнить, что призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат, в частности:
Указанные положения будут распространяться на учащихся в учреждениях образования (научных учреждениях) Украины, которые впервые получают образование на уровне, превышающем ранее полученный уровень в последовательности, определенной статьей 10 Закона «Об образовании»;
Указанные положения распространяются на соответствующих работников, которые работают в учреждениях высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки, а также на педагогических работников государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования, которые по состоянию на 1 января 2025 года работали и продолжают работать по основному месту работы в учреждениях внешкольного образования, организующих работу по эколого-натуралистическому, научно-техническому, исследовательско-экспериментальному, военно-патриотическому направлениям с нагрузкой не менее 0,75 ставки.
Автор: Наталя Мамченко
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