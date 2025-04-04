Кабмін схвалив законопроект щодо звільнення від призову за мобілізацією окремих категорій здобувачів освіти та педагогів

Кабмін на засіданні 4 квітня схвалив законопроект про внесення змін до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти. Після цього його буде зареєстровано у Верховній Раді.
Законопроектом пропонується уточнити, що призову на військову службу під час мобілізації не підлягають, поміж іншого:
Зазначені положення будуть поширюватися на здобувачів освіти в закладах освіти (наукових установах) України, які вперше здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше у послідовності, визначеній статтею 10 Закону «Про освіту»;
Зазначені положення поширюються на відповідних працівників, які працюють у закладах вищої освіти, наукових установах і організаціях, закладах фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш ніж на 0,75 ставки, а також на педагогічних працівників державних та комунальних закладів позашкільної освіти, які станом на 1.01.2025 працювали та продовжують працювати за основним місцем роботи у закладах позашкільної освіти, що організовують роботу за еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько-експериментальним, військово-патріотичним напрямами з навантаженням не менше ніж 0,75 ставки.
Автор: Наталя Мамченко
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