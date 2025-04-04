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Кабмін схвалив законопроект щодо звільнення від призову за мобілізацією окремих категорій здобувачів освіти та педагогів

13:15, 4 квітня 2025
Уряд погодив законопроект про внесення змін до закону про мобілізацію щодо звільнення від призову окремих категорій педагогів, учнів та студентів.
Кабмін схвалив законопроект щодо звільнення від призову за мобілізацією окремих категорій здобувачів освіти та педагогів
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Кабмін на засіданні 4 квітня схвалив законопроект про внесення змін до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти. Після цього його буде зареєстровано у Верховній Раді.

Законопроектом пропонується уточнити, що призову на військову службу під час мобілізації не підлягають, поміж іншого:

  • учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобувачі фахової передвищої освіти, які розпочали навчання не пізніше року досягнення граничного віку направлення для проходження базової військової служби, визначеного статтею 15 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти,
  • та здобувачі вищої освіти в межах розрахункового строку виконання освітньої програми, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти,
  • а також докторанти та лікарі (фармацевти) – інтерни, лікарі – резиденти.

Зазначені положення будуть поширюватися на здобувачів освіти в закладах освіти (наукових установах) України, які вперше здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше у послідовності, визначеній статтею 10 Закону «Про освіту»;

  • наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів вищої освіти, наукові працівники наукових установ і організацій, науково-педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, які мають науковий ступінь, та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої та позашкільної освіти.

Зазначені положення поширюються на відповідних працівників, які працюють у закладах вищої освіти, наукових установах і організаціях, закладах фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш ніж на 0,75 ставки, а також на педагогічних працівників державних та комунальних закладів позашкільної освіти, які станом на 1.01.2025 працювали та продовжують працювати за основним місцем роботи у закладах позашкільної освіти, що організовують роботу за еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько-експериментальним, військово-патріотичним напрямами з навантаженням не менше ніж 0,75 ставки.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабмін схвалив законопроект щодо звільнення від призову за мобілізацією окремих категорій здобувачів освіти та педагогів

Уряд погодив законопроект про внесення змін до закону про мобілізацію щодо звільнення від призову окремих категорій педагогів, учнів та студентів.

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