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Медиарух призывает освободить из плена журналиста Дмитрия Хилюка путем обмена на российского агента Кирилла Молчанова

16:35, 4 апреля 2025
Участники украинского Медиаруха призвали обменять пропагандиста Кирилла Молчанова на украинского журналиста Дмитрия Хилюка, находящегося в российском плену более трех лет.
Медиарух призывает освободить из плена журналиста Дмитрия Хилюка путем обмена на российского агента Кирилла Молчанова
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Украинские медийщики и журналисты, участники Медиаруха, обратились к власти с просьбой организовать обмен задержанного российского агента Кирилла Молчанова на украинского журналиста Дмитрия Хилюка, который уже более трех лет находится в плену. Об этом говорится в заявлении Медиаруха. 

В заявлении говорится, что Дмитрий Хилюк был похищен российскими военными 3 марта 2022 года во время оккупации части Киевской области. Пока он, вероятно, содержится в одной из колоний Владимирской области России.

"У Украины есть лишь неофициальные данные о месте содержания журналиста, потому что Россия не признает факт его плена. Это связано с тем, что международное гуманитарное право запрещает содержать в плену гражданских. Соответственно, не существует механизма обмена таких людей — их должны увольнять вне обменов", – говорят участники Медиаруха. 

Летом 2024 года появилась информация, что Дмитрий значительно потерял в весе и весит не больше 45 килограммов. Такие данные сообщил международной организации «Репортеры без границ» бывший военнопленный Игорь, проведший с Дмитрием год в совместной камере в колонии Владимирской области России.

Служба безопасности Украины 1 апреля 2025 года сообщила, что вернула в Украину Кирилла Молчанова - российского агента и "политического эксперта" из медийного пула подозреваемого в государственной измене, бывшего народного депутата Виктора Медведчука. По данным СБУ, в 2022 году Молчанов уехал в РФ, где стал одним из ключевых идеологов кремлевских медийных проектов. Он был задержан во время поездки в Польшу и депортирован в Украину.

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