В АМКУ застерігають виробників яєць від надмірного експорту, що загрожує внутрішньому ринку

Курячі яйця включені до переліку базових товарів, що формують «споживчий кошик», але на сьогодні в Україні спостерігається збільшення їх вартості у магазинах.

Джерело фото: Freepik

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Антимонопольний комітет України надав обов’язкові для розгляду рекомендації про запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції десятьом найбільшим виробникам та реалізаторам курячих яєць.

Як вказується, курячі яйця включені до переліку базових товарів, що формують «споживчий кошик», але на сьогодні в Україні спостерігається збільшення їх вартості у точках роздрібного продажу продуктів харчування, зазначають в АМКУ.

Водночас вказується, що така ситуація притаманна ринку курячих яєць, зокрема напередодні Великодніх свят, коли збільшується попит на відповідний товар.

Наразі АМКУ проводить дослідження коливання цін на курячі яйця.

В Антимонопольному комітеті зауважили, що відповідний ринок віднесений до експортно-орієнтованих галузей промисловості. Але нарощування обсягів експорту товару за рахунок зменшення обсягів його реалізації на внутрішній ринок призводитиме до:

створення умов для виникнення штучного дефіциту яєць на внутрішньому ринку України;

підвищення цін на цей продукт для кінцевих споживачів (враховуючи збільшення попиту через наближення Великодня).

«АМКУ застерігає суб’єктів господарювання – учасників ринку, що здійснюють виробництво курячих яєць, від підвищення цін та створення умов для виникнення штучного дефіциту.

Про результати розгляду наданих Комітетом рекомендацій суб’єкти господарювання повинні повідомити АМКУ у 10-денний строк з дня їх отримання», - додали в Антимонопольному комітеті.

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