Уряд пропонує змінити процедуру притягнення суддів КСУ до дисциплінарної відповідальності, перезавантажити НШСУ та ДСА – Дорожня карта для перемовин з ЄС

На 2025 рік дорожня карта з питань верховенства права передбачає затвердження конкурсного порядку заміщення вакантних посад керівного складу Національної школи суддів за участю незалежних експертів і проведення конкурсу на голову ДСА.

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Кабмін 14 травня затвердив стратегічні документи, передбачені переговорною рамкою ЄС для України (розпорядження №475-р). Серед них – Дорожня карта з питань верховенства права. Документ 15 травня опублікував Офіс віцепрем’єрки з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної.

Як зазначено у документі, до процесу розробки Дорожньої карти були залучені представники громадянського суспільства та міжнародні експерти. Документ визначає 124 стратегічних результатів та 529 заходів на їх реалізацію.

Дорожня карта містить заходи, заплановані на 2025, 2026 та 2027 роки.

«Судово-юридична газета» проаналізувала, які заходи у сфері судової системи плануються на поточний рік.

Значний масив заходів саме на 2025 рік стосується Конституційного Суду України. Крім того, уряд вніс до карти заходи щодо «перезавантаження» керівництва Національної школи суддів та Державної судової адміністрації.

До того ж, згідно з Дорожньою картою, має бути проведений аналіз вмотивованості рішень ВККС – самою ж ВККС.

Отже, на ІІ квартал 2025 року заплановані розробка та затвердження Кодексу етики судді КСУ, а також визначення процедури перевірки майнових декларацій та моніторингу способу життя суддів КСУ.

На ІV квартал 2025 року – прийняття закону, спрямованого на удосконалення конституційної процедури відповідно до рекомендацій Венеційської комісії 2021 р., включаючи:

вдосконалення порядку притягнення суддів КСУ до дисциплінарної відповідальності та процедури відводу та самовідводу суддів КСУ;

удосконалення процесу розподілу справ та процесу їх обговорення, обґрунтованості рішень, а також прозорості провадження

закріплення положення про те, що строк конституційного провадження не повинен перевищувати 6 місяців, однак Велика Палата КСУ може продовжити цей строк у виняткових випадках, але не більше ніж до 12 місяців з дня постановлення ухвали про відкриття конституційного провадження;

запровадження Автоматизованої системи документообігу тощо.

У III кварталі 2025 року передбачено затвердження конкурсного порядку заміщення вакантних посад керівного складу Національної школи суддів України за участю незалежних експертів та із встановленням обмежень щодо термінів перебування на відповідних посадах, насамперед для діючих суддів.

Крім того, заплановане проведення прозорого конкурсу на заміщення вакантних посад керівного складу Національної школи суддів за участю незалежних експертів.

У цей же період планують затвердити чіткі правила та процедури регулярного оцінювання та самооцінювання суддів «відповідно до європейських стандартів».

На IV квартал 2025 року уряд ставить завдання підвищити якість рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів в частині вдосконалення їх вмотивованості шляхом:

проведення аналізу вмотивованості рішень ВККС;

розробки рекомендацій щодо покращення вмотивованості рішень ВККС;

проведення 3 спільних тренінгів, спрямованих на покращення вмотивованості рішень ВККС та Громадської ради доброчесності.

При цьому відповідальною за процес аналізу вмотивованості своїх рішень є сама ВККС.

Також кожні 6 місяців, починаючи з III кварталу 2025 року, мають оприлюднюватися дайджести рішень ВККС та Громадської ради доброчесності.

На IV квартал 2025 року передбачено також:

Розроблення та прийняття закону, спрямованого на запровадження можливості проведення З’їзду суддів України онлайн як виняток у разі неможливості проведення з’їзду офлайн

Проведення прозорого та меритократичного конкурсу на посаду голови ДСА на основі чітких правил та критеріїв оцінювання, включаючи перевірку доброчесності та професіоналізму

Вдосконалення статусу осіб керівного складу Національної школи суддів шляхом поширення на них дії законодавства про запобігання корупції щодо декларування

Перегляд та удосконалення внутрішніх локальних нормативно-правових актів відповідно до Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), в тому числі щодо вдосконалення методології оцінки кандидатів на посади суддів.

Посилення спроможності та ефективності Громадської ради доброчесності, зокрема через удосконалення доступу до суддівських досьє, організаційне вдосконалення аналітичної спроможності Громадської ради доброчесності та утворення секретаріату.

У ІІ кварталі 2025 року за цією картою мали б розробити та прийняти закон щодо уточнення змісту декларацій доброчесності та підстав для початку перевірки; розширення часового періоду, на який поширюється перевірка тощо.

Йдеться також про прийняття закону про оптимізацію системи декларування шляхом об'єднання декларації доброчесності суддів та декларації родинних зв'язків.

Також на 2025 рік передбачене «постійне забезпечення судів, органів та установ системи правосуддя належними фінансовими та людськими ресурсами; забезпечення конкурентного рівня суддівської винагороди для суддів та заробітної плати для працівників апарату судів, інших органів та установ системи правосуддя».

Що стосується базового документу, який обговорюється вже не один місяць – Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2025-2029 роки, то її «розроблення та затвердження» заплановане на ІІ квартал 2025 року «після консультацій із громадськістю та бізнесом».

Стратегія охоплюватиме, зокрема, оптимізацію мережі судів, систему адміністрування діяльності судів та судового врядування, посилення Верховного Суду та вдосконалення процедури добору його суддів, модернізацію процесуальних кодексів, виконання судових рішень, розширення застосування способів альтернативного вирішення спорів, діджиталізацію, реформування адвокатури, юридичної освіти та системи підготовки суддів.

Втім, план реалізації стратегії має з’явитися на початку 2026 року – разом з бюджетом на його виконання.

Через 12 місяців з припинення або скасування правового режиму воєнного стану пропонується розробити та прийняти закон щодо оптимізації мережі місцевих загальних судів на території України, розробленої відповідно до методології, яка враховує новий адміністративно-територіальний устрій, навантаження на суди, оптимальну кількість суддів у судах та зважає на географічні особливості регіонів.

Автор: Наталя Мамченко

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