У Стамбулі делегація РФ прибула на переговори, фото

У Туреччині заплановані переговори між українською та російською делегаціями.

Джерело фото: REUTERS/Leonhard Foege

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У Туреччині заплановані переговори між українською та російською делегаціями. Reuters зазначає, що делегація РФ прибула на місце переговорів.

Зазначимо, що перед цим у Туреччині завершилися тристоронні переговори делегацій України, США і Туреччини.

Українську делегацію згідно указу Президента України очолив міністр оборони Рустем Умєров.

До делегації США на тристоронній зустрічі США – Україна – Туреччина увійшли держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник Кіт Келлог, а також посол США в Туреччині Том Баррак.

Туреччину представляли голова Національної розвідувальної організації Ібрагім Калин та очільник МЗС Хакан Фідан.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», буде два формати переговорів: спочатку відбудеться тристороння зустріч Туреччина – США – Україна, а о 12:30 мала початися тристороння зустріч Туреччина – Росія – Україна.

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