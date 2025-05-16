Практика судів
  1. У світі

У Стамбулі делегація РФ прибула на переговори, фото

13:01, 16 травня 2025
У Туреччині заплановані переговори між українською та російською делегаціями.
У Стамбулі делегація РФ прибула на переговори, фото
Джерело фото: REUTERS/Leonhard Foege
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Туреччині заплановані переговори між українською та російською делегаціями. Reuters зазначає, що делегація РФ прибула на місце переговорів.

Зазначимо, що перед цим у Туреччині завершилися тристоронні переговори делегацій України, США і Туреччини.

Українську делегацію згідно указу Президента України очолив міністр оборони Рустем Умєров.

До делегації США на тристоронній зустрічі США – Україна Туреччина увійшли держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник Кіт Келлог, а також посол США в Туреччині Том Баррак.

Туреччину представляли голова Національної розвідувальної організації Ібрагім Калин та очільник МЗС Хакан Фідан.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», буде два формати переговорів: спочатку відбудеться тристороння зустріч Туреччина – США Україна, а о 12:30 мала початися тристороння зустріч Туреччина – Росія Україна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Туреччина війна переговори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Самочинне будівництво: Верховний Суд пояснив, за яких умов можна припинити право на виконання таких робіт

Верховний Суд висловився стосовно умов припинення права на виконання будівельних робіт.

Президенти мали прорахунки, а «Слуга народу» здобула безпрецедентну перемогу – як виглядають тести з історії української державності для суддів та кандидатів в судді

Дискусія, чи відповідає змісту програма та тестові запитання з історії української державності для суддів і кандидатів на посади суддів саме «Історії української державності», триває.

Уряд пропонує змінити процедуру притягнення суддів КСУ до дисциплінарної відповідальності, перезавантажити НШСУ та ДСА – Дорожня карта для перемовин з ЄС

На 2025 рік дорожня карта з питань верховенства права передбачає затвердження конкурсного порядку заміщення вакантних посад керівного складу Національної школи суддів за участю незалежних експертів і проведення конкурсу на голову ДСА.

Затвердження Стратегії розвитку правосуддя планується на другий квартал 2025 року – Офіс Ольги Стефанішиної опублікував Дорожню карту з верховенства права

Разом з тим, розроблення та затвердження Плану заходів із реалізації вказаної Стратегії заплановано на початок 2026 року.

Конкурс в адміністративні апеляційні суди – всі кандидати вдало пройшли співбесіди, хоча не всі до кінця

ВККС змінила практику – 15 травня здатними здійснювати правосуддя в апеляційних адміністративних судах визнали всіх

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Обідіна
    Олена Обідіна
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Світлана Гушилик
    Світлана Гушилик
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Олександр Журибеда
    Олександр Журибеда
    заступник голови Святошинського районного суду міста Києва