Стало відомо, о котрій годині розпочнуться переговори між Україною та Росією у Стамбулі

Спочатку відбудеться зустріч у форматі: Україна-США-Туреччина, а потім: Україна-Росія-Туреччина.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у Стамбулі 16 травня відбудуться переговори між делегаціями України та Росії.

За даними видання Anadolu, буде два формати переговорів.

О 10:45 відбудеться тристороння зустріч Туреччина-США-Україна , а о 12:30 пройде тристороння зустріч Туреччина-Росія-Україна.

Раніше повідомлялося, що українська делегація прибуде в Стамбул в четвер ввечері та планує продовжити перебування 16 травня з метою участі у потенційних переговорах, зокрема із представниками США, Туреччини та Росії.

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