Українська делегація прибуде в Стамбулі ввечері 15 травня та продовжить своє перебування для можливих перемовин

Делегація залишиться у Стамбулі для тристоронніх зустрічей за участі США, Туреччини та, за умови готовності, Росії.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація планує продовжити перебування у Стамбулі 16 травня з метою участі у потенційних переговорах, зокрема із представниками США, Туреччини та, можливо, Росії.

«Ми узгодили з президентом Ердоганом, що українська делегація залишиться у Стамбулі. Там також перебуватимуть турецькі представники. Ми плануємо провести тристоронні зустрічі за участі США, Туреччини й України», — заявив Зеленський під час пресконференції.

Він додав, що наразі Україна очікує на відповідну реакцію від партнерів у Вашингтоні та Анкарі. У планах також — обговорення з російською стороною, якщо ситуація дозволить.

Водночас радник Президента України з комунікацій Дмитро Литвин зазначив, що представники України планують прибути в Стамбул в четвер ввечері.

«Українські представники планують бути в Стамбулі сьогодні пізніше ввечері», - сказав Литвин, передає «Інтерфакс-Україна».

Український Президент повідомив, що разом з Ердоганом у п’ятницю, 16 травня, планує приєднатися до саміту Європейської політичної спільноти в албанській столиці Тирані.

«Ми обговорили це з президентом Туреччини. Зранку вилітаємо на саміт у Тирану, де зберуться понад 40 лідерів. Цей захід був запланований заздалегідь, це наші найближчі плани», — сказав він.

Зеленський також заявив, що не виключає можливості досягнення домовленості про припинення вогню на технічному рівні між українською та російською групами. При цьому він висловив готовність до прямих перемовин із Путіним, якщо такі переговори стануть необхідними.