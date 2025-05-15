Украинская делегация прибудет в Стамбул вечером 15 мая и продолжит свое пребывание для возможных переговоров

Делегация останется в Стамбуле для трехсторонних встреч с участием США, Турции и, при условии готовности, России.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация планирует остаться в Стамбуле 16 мая с целью участия в возможных переговорах, в том числе с представителями США, Турции и, возможно, России.

«Мы согласовали с президентом Эрдоганом, что украинская делегация останется в Стамбуле. Там также будут турецкие представители. Мы планируем провести трёхсторонние встречи с участием США, Турции и Украины», — заявил Зеленский на пресс-конференции.

Он добавил, что Украина ожидает соответствующую реакцию от партнёров в Вашингтоне и Анкаре. Также в планах — обсуждение с российской стороной, если ситуация позволит.

В то же время советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин отметил, что представители Украины планируют прибыть в Стамбул вечером в четверг.

«Украинские представители планируют быть в Стамбуле сегодня поздно вечером», — сообщил Литвин.

Президент Украины сообщил, что вместе с Эрдоганом в пятницу, 16 мая, планирует принять участие в саммите Европейского политического сообщества в столице Албании — Тиране.

«Мы обсудили это с президентом Турции. Утром вылетаем на саммит в Тирану, где соберутся более 40 лидеров. Это мероприятие было запланировано заранее, это наши ближайшие планы», — сказал он.

Зеленский также заявил, что не исключает возможности достижения соглашения о прекращении огня на техническом уровне между украинской и российской группами. При этом он выразил готовность к прямым переговорам с Путиным, если такие переговоры окажутся необходимыми.